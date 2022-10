Junior Eurovision 2022, Carlos Higes rappresenterà la Spagna

Sarà Carlos Higes il portacolori della Spagna allo Junior Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Yerevan domenica 11 dicembre.

Ad annunciarlo è stata RTVE, con un video sui canali social dedicati al concorso musicale EBU per i giovanissimi. Carlos Higes ha 11 anni ed è di Valencia. Il pubblico spagnolo lo conosce grazie alla partecipazione a The Voice Kids quest’anno. Oltre all’attività musicale, Carlos è anche attore e modello e ha una preparazione musicale notevole poiché studia canto e pianoforte.

Il giovanissimo valenciano, che si è appassionato all’Eurovision a soli 4 anni quando vide Jamala trionfare con 1944 (nel 2016), è stato selezionato tra ben 95 candidati e la sua canzone (che al momento non è ancora stata indicata) sarà scelta tra 247 proposte musicali.

La Spagna allo Junior Eurovision

La Spagna può contare ben 8 partecipazioni, compresa la prossima, allo Junior Eurovision Song Contest. L’esordio fu nel 2003, anno in cui nacque il concorso, con il secondo posto di Sergio Jesús García Gil. L’anno successivo arrivò la vittoria con María Isabel e la sua Antes muerta que sencilla, seguita da un altro secondo posto nel 2005 e dal primo piazzamento fuori dal podio, in quarta posizione, nel 2006.

Dopo una pausa dal 2007 al 2018, nel 2019 RTVE comunicò il ritorno in gara del Paese iberico, L’artefice del ritorno in gara fu Melani García con il brano Marte grazie a cui ottenne il terzo posto, risultato bissato l’anno successivo con Soleá e la sua Palante. L’anno scorso, invece, si è registrato il peggior risultato per la Spagna: Levi Díaz, con la sua Reír, ha chiuso quindicesimo con soli 77 punti.