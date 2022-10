Eurovision Choir of the Year, in programma il ritorno nel 2023

L’Eurovision Choir of the Year è l’evento legato alle corali nazionali ed è il più giovane della famiglia dei concorsi eurovisivi: è nato, infatti, nel 2017 ed ha conosciuto solo due edizioni. La prima, nel 2017, ha visto trionfare in Lettonia la Slovenia con il coro Carmen Manet, mentre due anni dopo (essendo una gara biennale), a vincere in Svezia è stata la Danimarca con il coro Vocal Line.

L’edizione 2021 è stata cancellata a causa del COVID-19 e non è stata ripresa nel 2022. Il timore, ovviamente, era che l’evento fosse stato accantonato per sempre dai programmi dell’EBU, ovvero l’ente che gestisce tutti gli show eurovisivi e invece, ieri, è arrivato un tweet che dà più di qualche speranza. L’EBU, infatti, ha affermato che per il 2023 è in programma il ritorno dell’Eurovision Choir of the Year e sarà organizzato da LTV, la tv di Stato della Lettonia, la stessa che aveva dato vita anche alla prima edizione nel 2017.

Queste le nazioni che nelle due edizioni precedenti hanno partecipato alla gara:

Austria (ORF) – 2017

Belgio (RTBF) – 2017, 2019

Danimarca (DR) – 2019 (primo posto)

Estonia (ERR) – 2017

Germania (WDR) – 2017, 2019

Ungheria (MTVA) – 2017

Lettonia (LTV) – 2017, 2019

Norvegia (NRK)– 2019

Scozia (BBC Alba) – 2019

Slovenia (RTVSLO) – 2017 (primo posto), 2019

Svezia (SVT) – 2019

Svizzera (RTS)– 2019

Galles (S4C) – 2017, 2019

L’Italia non ha mai preso parte a questo concorso, ma il nostro augurio ovviamente non può che essere quello di una sua presenza per il prossimo anno.