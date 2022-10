Città ospitante Eurovision 2023: domani l’annuncio. Sarà Liverpool o Glasgow?

Domani sarà resa nota la città che ospiterà l’Eurovision Song Contest 2023 nel Regno Unito in vece dell’Ucraina.

Eurovision 2023: l’annuncio di Graham Norton con Sam Ryder

Lo ha rivelato Graham Norton, l’ormai storico commentatore della BBC per il concorso, nonché successore di Terry Wogan dal 2009 in avanti, a The Chris Evans Breakfast Show with Sky. In questo caso, Norton è intervenuto in qualità di ospite.

Il popolare commentatore e conduttore ha dichiarato che, nel momento in cui domani apparirà al The One Show, sarà nota la risposta circa il nome della città ospitante. Lo stesso Norton verrà raggiunto nella trasmissione, con discussione, da Sam Ryder, l’uomo che con “Space Man” ha riportato il Regno Unito al secondo posto dopo 24 anni.

Ronan Keating: Eurovision tra passato e presente

Non si può certo dimenticare come una piccola connessione eurovisiva ci sia anche nel The One Show in virtù della presenza di Ronan Keating come co-conduttore insieme ad Alex Jones e Jermaine Jenas. L’ex leader dei Boyzone, e poi acclamato solista, è stato infatti presentatore, insieme a Carrie Crowley, dell’ultimo Eurovision che si è tenuto in Irlanda, a Dublino, nel 1997.

The One Show va in onda alle 19 britanniche, le 20 italiane, ogni giorno. Secondo le informazioni rilasciate dallo stesso Norton e, di rimando, da Wiwibloggs, l’annuncio si dovrebbe tenere tra le 20 e le 20:30 (cioè l’orario della trasmissione). Evidentemente una scelta strategica, legata anche al dare diffusione massima alla rivelazione..

Eurovision 2023: Glasgow contro Liverpool

La corsa, com’è noto, è ormai a due, tra Glasgow e Liverpool, tra Scozia e Inghilterra. Per sette volte l’Eurovision è stato accolto in terra inglese; una sola l’esperienza scozzese, quella di Edimburgo nel 1972.

Si tratta della nona occasione in cui il Regno Unito ospita il concorso, la quinta come “supplente”. Era dal 1980 che il Paese vincitore non era costretto a passare la mano per l’organizzazione, in questo caso perché l’Ucraina è tuttora sotto attacco da parte della Russia.

Come condizione è stata posta la collaborazione tra BBC e UA:PBC e relativa capacità di dare spazio anche a musica e cultura d’Ucraina. Un tasto, questo, sul quale Liverpool ha puntato parecchio, anche in virtù del proprio gemellaggio con Odesa.

Glasgow, invece, rappresenterebbe qualcosa di molto particolare, perché è gemellata proprio con Torino. La quale, a sua volta, è gemellata con Rotterdam (Eurovision 2020 e poi 2021). Che, a sua volta, è gemellata con Liverpool. Ha inoltre ospitato il non più continuato Eurovision Dance Contest nel 2008.