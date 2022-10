Eurovision 2022, Rosa Linn opening act nel tour di Ed Sheeran

Prosegue l’anno d’oro di Rosa Linn e della sua “Snap”. In barba al modesto ventesimo posto all’Eurovision 2022, per la cantante armena si apre un’altra porta importante sul mainstream internazionale.

Rosa Linn infatti avrà la grande opportunità di aprire alcuni concerti in Nord America del tour internazionale di Ed Sheeran nel 2023.

Precisamente, insieme a Khalid, farà da opener il 17 giugno a Toronto, in Canada; il 24 giugno a Landover, nel Maryland; il 1. Luglio a Foxborough, nel Massachussets; l’8 giugno a Pittsburgh, in Pennsylvania e il 15 Luglio a Detroit, nel Michigan.

Al momento sono queste le date confermate, ma non è detto che non possano essercene anche altre.

Un’occasione, quella di condividere il palco con la star anglo-irlandese nelle sue tappe nordamericane, che le viene anche dal fatto che il suo team di produttori è residente proprio negli Stati Uniti: Tamar Kaprelian, coautrice e produttrice del brano, nonché fondatrice del Nvak Collective, la fondazione per la scoperta e la promozione dei giovani talenti musicali armeni, è infatti nata e cresciuta in Arizona da famiglia armena emigrata negli Usa per la diaspora.

Proprio in occasione del centenario di quell’evento, ha preso parte all’Eurovision 2015 all’interno del supergruppo transcontinentale a matrice armena Genealogy col brano “Face the shadow”.

Certo è che Ed Sheeran e gli Usa sembrano una combo perfetta per il suo lancio internazionale, viste da un lato le affinità stilistiche e musicali con Sheeran e dall’altro le sonorità country pop che tanto vanno forte negli Usa (la prima Taylor Swift e Carrie Underwood, solo per fare due nomi di livello mondiale). Chissà che non possa essere il preludio ad un duetto.

I successi di Rosa Linn

Rosa Linn, della cui “Snap” è appena uscita la versione bilingue anglo-italiana cantata col genovese Alfa, ha fatto incetta di risultati e premi: dischi d’oro in Svezia ed Italia, l’ingresso nella Billboard Hot 100, quella nella Top 10 dell’airplay europeo (primo brano armeno in assoluto della storia – e fra l’altro continua a salire in classifica, con ottime probabilità di entrare a breve in Top 5), il primo posto nel Belgio fiammingo (posizione che occupa tuttora) e nella chart indie britannica, oltre ad una serie di piazzamenti in top 10 in giro per l’Europa (che continuano fra l’altro ad aumentare).

Non solo: se il trend come sembra è destinato a proseguire, a breve potrebbe arrivare – forse già questo fine settimana, oppure la prossima – anche l’ingresso nella Top 10 delle vendite e downloads in Europa.

Risultati importanti che non rendono “Snap” il brano più venduto dell’edizione 2022 ma sicuramente il più virale –su Spotify è da tempo lanciatissima, dopo aver debuttato su TikTok – e quello con la maggior resistenza in classifica, oltrechè sicuramente il brano armeno eurovisivo di maggior successo di sempre.

Attualmente infatti è l’unico brano fra quelli in gara all’Eurovision 2022 ancora in classifica. Di tutte le canzoni ascoltate a Torino, ospiti compresi, l’unico altro che ancora resiste è “Supermodel” dei Måneskin, presentato come uno degli interval acts della finale.