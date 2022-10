Eurovision 2023: ufficiale, è Liverpool la città ospitante!

La comunicazione è appena arrivata: sarà Liverpool la sede dell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest. Queste le date: semifinali il 9 e l’11 maggio, finale il 13 maggio. Una programmazione, in sostanza, in linea con quella degli ultimi anni.

Eurovision 2023 a Liverpool

Per l’ottava volta nella storia del concorso, dunque, si andrà nel Regno Unito. E vi si ritorna dopo 24 anni, da quando a Brighton Dana International sconvolse il mondo vincendo per Israele con “Diva“.

Complessivamente, si tratta della nona volta per il Regno Unito come Paese ospitante dell’Eurovision. Si tratta della prima edizione non ospitata dal Paese vincitore dell’anno precedente (in questo caso l’Ucraina) dal 1980.

Liverpool, nella sfida finale a due, ha battuto Glasgow, prima di allora erano rimaste escluse anche Birmingham, Leeds, Manchester, Newcastle e Sheffield. Per la quarta volta consecutiva non sarà una città capitale a ospitare il concorso (precedenti: Tel Aviv 2019, Rotterdam 2021 e Torino 2022).

Eurovision 2023: M&S Bank Arena

La sede sarà la M&S Bank Arena: si tratta di un complesso aperto ufficialmente il 12 gennaio 2008 e che sarà in questo caso noto semplicemente come Liverpool Arena (un po’ il caso del Pala Olimpico di Torino, spogliato della sua definizione Pala Alpitour). Può ospitare fino a 10.600 spettatori nella configurazione con i posti in piedi e 11.000 in quella con tutti i posti a sedere disponibili.

Non serve nemmeno ricordare la ragione per cui Liverpool è famosa in musica. Tra i nomi, uno su tutti, quello dei Beatles, cioè John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr.

La nota particolare è quella del logo, progettato per far risaltare il fatto che il Regno Unito ospita in vece dell’Ucraina, vincitrice del 2022.