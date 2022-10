Eurovision 2023: Liverpool città ospitante, le reazioni

Non appena il nome di Liverpool è risultato quello vincitore della corsa a ospitare l’Eurovision Song Contest 2023, molte voci si sono levate per commentare l’evento.

Alcune sono state naturalmente di giubilo, provenendo dalla città che si era aggiudicata l’onore e l’onere di organizzare, dal 9 al 13 maggio prossimi, la rassegna. Altre, invece, sono state meno felici, dal momento che si trattava della città sconfitta, Glasgow. E c’è anche qualche parere esterno. Riportiamo qui quanto emerso nell’immediatezza dell’annuncio effettuato da Graham Norton all’interno di “The One Show”.

Eurovision 2023 a Liverpool: tutte le reazioni

Claire McColgan, direttrice della cultura di Liverpool:

Lo facciamo per l’Ucraina prima di tutto, per la nostra brillante città e le persone che verranno qui. Sarà incredibile.

Roy Gladden, Lord Mayor di Liverpool:

Lo volevamo, lo aspettavamo, ma sei sempre sulle spine. Festeggeremo come mai prima.

Quasi già “in corsa” la Kalush Orchestra, che ha portato all’Ucraina la terza vittoria nel 2022 a Torino:

Siamo molto felici che il prossimo Eurovision si tenga a Liverpool. Anche se non abbiamo ancora avuto il privilegio di visitarla, l’eredità della sua musica è conosciuta in tutto il mondo. Suonare nello stesso luogo dove i Beatles sono partiti sarà un momento che non dimenticheremo mai! Anche se siamo tristi che la competizione non potrà tenersi nella nostra madrepatria, sappiamo che la gente di Liverpool sarà in grado di ospitare con calore e gli organizzatori sapranno aggiungere un reale sapore ucraino all’Eurovision 2023 in questa città. Vorremmo ricordare, inoltre, che è nostra missione far sì che l’Eurovision 2024 si tenga a Kyiv.

Gennadiy Trukhanov, sindaco di Odesa (gemellata con Liverpool):

E’ un grande piacere che Liverpool abbia vinto. La vostra città è meritevole di questo, perché raccoglie i colori e la brillantezza dell’intera Europa. Sapete molto bene come far ballare e cantare il mondo con voi. Il prossimo anno tutte le strade musicali d’Europa condurranno alla vostra città, e non siamo solo felici che l’Eurovision decorerà Liverpool, ma che anche la stessa città adorni l’evento. Tutta Odessa non vede l’ora di ascoltarvi!

A Glasgow, Lulu (vincitrice del 1969 per il Regno Unito), nonostante la delusione, ha accettato di parlare alla BBC:

Bisogna saper perdere. E’ molto importante. E alla fine sai, comunque, che è il Regno Unito che ospita, e dobbiamo essere grati per questo. Siamo ora concentrati nel supportare il fatto che Liverpool faccia un bel lavoro per l’Ucraina. Il mio cuore è affondato, ma ho abbastanza anni alle mie spalle e ho avuto tantissimi dispiaceri nella mia vita. Ho imparato a superarli, credo. Supererò anche questo, ma credevo che ce l’avremmo fatta.

Keir Starmer, leader laburista:

Congratulazioni a Liverpool! Una città incredibile. Non ho dubbi che renderete orgogliose la Gran Bretagna e l’Ucraina mettendo su uno show da ricordare.

Inevitabile la citazione di Steve Rotheram, sindaco della Liverpool’s City Region:

Music’s coming home! La musica non sarebbe la musica senza Liverpool, e ora il concorso più grande del mondo sta arrivando nella nostra regione! Ora il vero lavoro comincia: mettere in piedi tutto quel che serve per un Eurovision per rendere l’Ucraina orgogliosa. Slava Ukraini.

Joanne Anderson, sindaca di Liverpool:

Sono al settimo cielo perché l’Eurovision sta arrivando a Liverpool! Sapevamo di avere una forte avversaria in Glasgow, ma sapevamo anche di avere una grande candidatura, supervisionata dall’esperienza del nostro pluripremiato team Culture Liverpool e supportato da tutti i nostri brillanti partner. Questo è un evento enorme, e gli occhi del mondo saranno su di noi a maggio, specialmente quelli dei nostri amici in Ucraina. Ora cominceranno mesi di lavoro per mettere in piedi la miglior festa di sempre. Ucraina, hai la mia promessa che ti renderemo orgogliosa.

Holly Johnson, leader dei Frankie Goes to Hollywood:

Liverpool ha una meravigliosa eredità artistica. In quale altra città puoi atterrare all’Aeroporto John Lennon? La musica degli Anni ’60 con il Mersey Beat, Gerry and the Pacemakers, Beatles e altri artisti come Cilla Black è arrivata dalla città. Ed è splendida da visitare ora.

E, naturalmente, Liz Truss, da poco succeduta a Boris Johnson come premier britannica: