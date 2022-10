Eurovision 2022, Rosa Linn nella Top 10 delle vendite in Europa. Esce il video ufficiale

Prosegue l’anno d’oro di Rosa Linn e della sua “Snap”, che nonostante il ventesimo posto all’Eurovision 2022, si avvia a diventare uno dei successi dell’edizione.

Si registra infatti questa settimana l’ingresso nella Top 10 dei brani più scaricati ed in generale acquistati d’Europa. Attualmente si trova al decimo posto, ma è in costante ascesa.

Come abbiamo già avuto modo di dire, non esiste più da tempo una classifica europea ufficiale dei brani più acquistati e scaricati visto che Billboard non la compila più. Quella maggiormente affidabile, che usiamo da riferimento è APC Chart, che prende vendite fisiche, downloads su tutte le piattaforme, streaming a pagamento e passaggi radiofonici in esame 31 paesi, ovvero più di due terzi d’Europa e dunque fotografa bene un mercato musicale che ormai è sempre più liquido.

Non solo. Se invece prendiamo in esame i soli downloads su iTunes, allora “Snap” sale di un gradino e si posiziona al numero 9, anche qui in costante ascesa.

Ma non è finita qui perché sempre sul fronte di iTunes, la versione eurovisiva del brano ha conquistato il primo posto nientemeno che in Azerbaigian (oltrechè in Lussemburgo), mentre la versione uscita in Italia insieme ad Alfa ha toccato questa settimana l’ottava posizione (fra l’altro segnando il miglior risultato in carriera per il cantautore genovese).

La classifica Fimi segnala invece la versione eurovisiva questa settimana in posizione 27, in salita di 19 posizioni.

Airplay: sempre più in alto

Anche sul fronte dell’airplay, non esiste una classifica europea ufficiale, come abbiamo detto, soprattutto perché in alcune nazioni il monitoraggio dei passaggi è molto difficile. Il più accurato è quello di Eurotop 44. In questa classifica, dove “Snap” era entrata in Top 10 la settimana scorsa adesso è salita al quarto posto.

Più parziale, ma ugualmente accurato il dato di Radiomonitor, che la posiziona al quinto posto.

Il video ufficiale

Nel frattempo, sull’onda del successo è appena stato pubblicato anche il video ufficiale del brano, che quindi adesso è destinato probabilmente a fare il giro delle tv musicali di tutta Europa.

Gli altri successi

Rosa Linn sta raccogliendo una serie di successi importanti in giro per l’Europa. Oltre ad essere stata selezionata come opening act per alcune tappe statunintensi del tour internazionale di Ed Sheeran, ha fatto incetta di risultati e premi: dischi d’oro in Svezia ed Italia, primo posto il primo posto nel Belgio fiammingo (posizione che occupa tuttora) e nella chart indie britannica, oltre ad una serie di piazzamenti in top 10 in giro per l’Europa (che continuano fra l’altro ad aumentare).