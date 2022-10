Junior Eurovision 2022: la Serbia schiera Katarina Savić

Mancano esattamente due mesi all’inizio dello Junior Eurovision 2022, che si terrà a Yerevan, ed è questo il periodo in cui la maggior parte dei cantanti sarà rivelata. Ieri è stato il turno della Serbia, che sarà rappresentata in Armenia da Katarina Savić.

L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social dello Junior Eurovision 2022, e viene riportato anche il titolo della canzone, ovvero “World without borders”. La canzone sarà resa nota più tardi, ricordando che per le regole dello Junior Eurovision Song Contest dovrà essere almeno per il 60% in serbo, la lingua nazionale.

Katarina Savić è stata selezionata internamente dall’emittente serba RTS esattamente come è accaduto per i giovani rappresentanti serbi negli anni precedenti. Ha 13 anni ed ama cantare, ballare e soprattutto suonare il trombone a cui è molto affezionata (la possiamo vedere qui durante un’esibizione in una cover del celebre brano di George Gerschwin nell’interpretazione di Ella Fitzgerald)

La Serbia verso lo Junior Eurovision 2022

La Serbia ha partecipato per la prima volta allo Junior Eurovision Song Contest nel 2006, ufficializzando definitivamente l’ingresso nell’EBU come nazione indipendente, poiché aveva partecipato nei due anni precedenti (sia all’Eurovision che alla controparte Junior) come Serbia e Montenegro, ovvero ciò che restava dell’ex Yugoslavia. Questa del Junior Eurovision 2022 sarà la quattordicesima partecipazione.

Il miglior risultato della Serbia ad oggi è un terzo posto raggiunto nel 2010 con Sonja Skoric e “Carobna noc” (prima di ritirarsi per tre anni) e nel 2007 con Nevena Bozovic e “Pisi mi”.

Nevena Bozovic è una dei pochi rappresentanti ad aver rappresentato il proprio paese anche all’Eurovision Song Contest nonché l’unica ad averlo rappresentato due volte (esclusa la partecipazione alla rassegna per bambini). La trentenne serba infatti ha rappresentato il proprio paese nel 2013 come membro delle Moje 3, fermandosi all’undicesimo posto in semifinale con “Ljubav je svuda” e poi arrivando al diciottesimo posto nel 2019 con “Kruna”, esibitasi poco dopo l’Italia di Mahmood.

Allo Junior Eurovision 2021 a Parigi la Serbia è stata rappresentata da una coppia di giovani cantanti, Jovana Radonic e Dunja Zinkovic che chiusero tredicesime in totale e un sorprendente sesto posto al voto online con il brano “Children’s eyes” (che a discapito del titolo era interamente in serbo)

Lo Junior Eurovision Song Contest 2022 si terrà a Yerevan in Armenia il prossimo 11 dicembre, a seguito della trionfante vittoria a Parigi dell’allora quattordicenne Maléna con il brano “Qami qami”. Sarà “Spin the magic” lo slogan, che si riallaccia al logo scelto dall’emittente ARMTV, ovvero una trottola. Saranno in sedici a contendersi la vittoria tra due mesi, ovvero Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Italia, Kazakistan, Macedonia del Nord, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito (in gara nuovamente dopo 17 anni e per la prima volta sotto l’ala della BBC), Serbia, Spagna e Ucraina.

Tra i ritiri ci sono quello della Russia, che essendo stata espulsa dall’EBU non può di fatto partecipare a nessun tipo di iniziativa relativa ad EBU, quello della Germania che ha preso un anno di pausa a causa delle restrizioni di viaggio del Paese verso l’Armenia, quello della Bulgaria (ritiratasi presumibilmente per bassi ascolti e per scarso interesse) e ultimo ma non d’importanza quello dell’Azerbaigian, ritiratosi a causa delle tensioni con l’Armenia, peraltro recentemente riacutizzatesi.