Eurovision 2023: anche Macedonia del Nord e Bulgaria non ci saranno

Tris di ritiri nel giro di poche ore dall’Eurovision 2023. Dopo il Montenegro, a saltare la prossima edizione sono Macedonia del Nord e Bulgaria.

Nell’attesa di scoprire se ci saranno debutti o ritorni nel concorso del prossimo anno rispetto a Torino 2022, sono dunque tre le unità che abbiamo visto in Piemonte che non rivedremo a Liverpool.

Eurovision 2023: il ritiro della Macedonia del Nord

Per quel che riguarda la Macedonia del Nord, gli account social legati alla partecipazione della MRT riportano di una decisione motivata da ragioni finanziarie (costi elevati). Il legame, in questo caso, è anche con la crisi energetica. Questo il comunicato rilasciato pochi minuti fa:

Una simile decisione è nel migliore interesse dei cittadini, tenendo conto del fatto che i costi sono aumentati a causa della crisi energetica, che occupa una larga parte del budget del servizio pubblico, ma anche del fatto che la quota di partecipazione all’Eurovision 2023, che fino allo scorso anno era di 39.143 euro, ci si aspetta aumenti il prossimo anno. Questa decisione consentirà di risparmiare fondi che avrebbero dovuto essere allocati per la permanenza della delegazione a Liverpool, dove l’Eurovision 2023 si terrà. Ad ogni modo, la MRT trasmetterà l’evento, le due semifinali e la finale attraverso i propri servizi. La MRT spera che la situazione si stabilizzi, di modo che il Paese possa tornare a partecipare all’Eurovision nel 2024.

Ancora più diretto il CEO della MRT, Marjan Cvetkovski:

I maggiori problemi sono l’elettricità e gli alti costi. Tutte le spese sono state ridotte, anche quelle che dovevano essere pagate per partecipare all’Eurovision. Le abbiamo reindirizzate sul pagamento dell’elettricità.

Eurovision 2023: il ritiro della Bulgaria

Nel caso della Bulgaria, invece, c’è da registrare un messaggio pubblicato dall’account Twitter di Eurovision Insiders, che contiene la risposta di BNT Eurovision (l’account eurovisivo bulgaro su Twitter) circa la partecipazione del Paese.

In sostanza, il succo è: “La Bulgaria non prenderà parte all’Eurovision 2023 e molto probabilmente non lo farà neanche nelle future edizioni“. La ragione? Il concorso non interessa più al broadcaster, dopo un’analisi.

Eurovision 2023: cos’aspettarsi?

Il tutto giunge anche dopo che la Bosnia-Erzegovina ha confermato la propria mancata partecipazione, dal momento che la tv nazionale si trova da diversi anni in grossi guai finanziari.

Nel 2022 l’Eurovision ha visto competere 40 Paesi. Da quando sono state introdotte le semifinali nel 2004 (prima una, poi due dal 2008), il numero minimo di concorrenti è stato di 36 (2004) e quello massimo di 43 (2008, 2011, 2018). L’ultima volta in cui il Regno Unito ha ospitato, nel 1998, c’era la serata unica a 25 Paesi.

Macedonia del Nord e Bulgaria all’Eurovision

La Macedonia del Nord, che ha debuttato nel 1996, partecipava ininterrottamente dal 2004. Dal 2008 aveva colto solo due qualificazioni alla finale, nel 2012 con “Crno i belo” di Kaliopi (13° posto) e nel 2019 con “Proud” di Tamara Todevska (7° posto, nonché 1° per le giurie). Ultima portacolori Andrea Koevska, artisticamente nota solo col nome, con “Circles“, undicesima nella seconda semifinale.

La Bulgaria, dopo un periodo 2005-2013 poco fortunato (un 5° posto e tutte uscite in semifinale), si è fermata due anni ed è rientrata nel 2016 per poi conquistare l’unico podio, con “Beautiful mess” del moscovita Kristian Kostov, nel 2017. Quest’anno gli Intelligent Music Project, con “Intention“, hanno concluso al 16° e penultimo posto la prima semifinale in quel di Torino.