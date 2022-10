Junior Eurovision 2022: ecco le prime immagini del palco

Sono state rilasciate le prime immagini del palco dello Junior Eurovision Song Contest 2022, che andrà in scena a Yerevan, Armenia, il prossimo 11 dicembre 2022.

Junior Eurovision 2022: il tema del palco

Si tratta di una costruzione, almeno per quel che si può vedere dai rendering computerizzati, particolarmente semplice, senza nessuna complicazione di vario tipo.

Il tema, come sottolineato anche nel comunicato ufficiale, è legato a Spin the Magic, il motto ufficiale dell’edizione.

Il pubblico potrà assistere alle esibizioni anche direttamente da sotto il palco, in piedi. Sempre nel comunicato si offre la definizione di “palco centrale”: in realtà questo concetto è leggermente diverso e indica un palco posto al centro dell’arena, mentre il caso in essere si lega a una struttura circolare posta su un lato corto, come da tradizione.

Junior Eurovision 2022: le parole

Così il produttore esecutivo dello Junior Eurovision 2022, David Tserunyan:

Il palco è una rappresentazione visuale creativa dell’artwork ufficiale. Il palco centrale è rotante, ed è supportato da strisce di luce che rappresentano la rotazione. Queste strisce luminose si riflettono anche sopra il palco e irradieranno l’energia di ogni singola performance. Rimanendo minimalista, ma tecnologicamente avanzato, il design del palco offre diverse possibilità per tutti i performer. Il nostro obiettivo era di creare un palco moderno e tecnologicamente avanzato che rifletta sia la nostra visione che il fatto di essere versatile abbastanza da inserirsi nelle necessità creative delle emittenti partecipanti. Abbiamo già iniziato a lavorare con i nostri colleghi da tutte le 16 nazioni in gara e siamo molto emozionati di poter offrire uno show realmente magico questo dicembre.

Lo Junior Eurovision 2022 vedrà in gara 16 Paesi, con il ritorno del Regno Unito e i forfait di Russia (che non ha più canali nell’EBU), Azerbaigian (che è in guerra con l’Armenia), Germania e Bulgaria. L’Italia, che non ha ancora comunicato il nome del proprio rappresentante, trasmetterà per la prima volta il concorso, che ha vinto nel 2014 con Vincenzo Cantiello, su Rai1.