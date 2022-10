Il Montenegro non parteciperà all’Eurovision 2023

Una notizia che purtroppo non avremmo voluto ricevere ma è ufficiale: il Montenegro non prenderà parte all’Eurovision 2023 a Liverpool.

La notizia era nell’aria da qualche ora tramite alcune indiscrezioni, ma solo in tarda serata è stato rilasciato un comunicato da parte di RTCG, qui tradotto:

Dopo aver esaminato le risorse disponibili, i costi dell’intero progetto e gli obblighi che il Servizio Pubblico si aspetta nel prossimo periodo, è stato deciso che il Montenegro non parteciperà all’Eurovision Song Contest il prossimo anno. Oltre all’elevato costo della tassa di partecipazione e del costo della vita in Gran Bretagna, nessuno sponsor ha promosso interesse nei confronti della partecipazione, così abbiamo (la Direzione, ndr) deciso di virare le risorse necessarie per la partecipazione all’Eurovision per progetti nazionali e riforme a livello organizzativo dei programmi. Tutto ciò necessità di investimenti onerosi in equipaggiamento ed edifici.

È dunque questo il primo ritiro dall’Eurovision 2023, un ritiro nel quale forse ha anche influito la sostituzione dei voti delle giurie da parte dell’EBU che ha sospettato uno scambio di voti tra sei Paesi della seconda semifinale (Azerbaigian, Romania, San Marino, Polonia, Georgia e appunto Montenegro).

Una triste notizia specialmente nel momento in cui c’erano precedenti dichiarazioni in merito alla mancata partecipazione al prossimo Junior Eurovision a Yerevan, citando l’impegno profuso da dedicare alla controparte per grandi l’anno prossimo. La speranza è che altri Paesi che non hanno ancora ufficializzato la partecipazione per un motivo o per un altro non si ritirino.

Nella storia eurovisiva del Montenegro, che debuttò all’Eurovision Song Contest nel 2007, si tratta del terzo ritiro dopo quello del 2010 e quello nel biennio 2020/2021. Anche in tali occasione l’abbandono della manifestazione era stato dovuto a problemi di natura finanziaria oltre agli scarsi risultati ottenuti, ed in particolare i soldi necessari alla partecipazione all’Eurovision 2020 furono utilizzati per l’acquisto di mezzi per i dipendenti della TV pubblica.

Il Montenegro all’Eurovision Song Contest

Nelle sue 12 partecipazioni all’Eurovision Song Contest, il Montenegro ha raggiunto la finale solo in due occasioni: nel 2014 con “Moj Svijet” di Sergej Cetkovic (che chiuse al 19° posto con un primo storico 12 punti) e nel 2015 con “Adio” di Knez, scritta tra gli altri da Zeljko Joksimovic, che con il suo 13° posto detiene ad oggi il miglior piazzamento montenegrino di sempre.

Si possono considerare montenegrine anche le partecipazioni di Daniel Popovic (quarto nel 1983) e Isolda e Vlado (18° nel 1984, con un brano intitolato “Ciao amore”), entrambi in gara per l’allora esistente Yugoslavia. Erano montenegrini anche i No Name, che parteciparono sotto l’egida di Serbia e Montenegro con il brano “Zauvijek moka” che chiuse al settimo posto nel 2005.

All’Eurovision 2022 a Torino il piccolo stato balcanico è stato rappresentato da Vladana Vucinic (accreditata solo come Vladana) e con il brano “Breathe”.

Esibitasi nella seconda semifinale e cantando il bridge finale in italiano (qui la versione integrale), la giornalista di Podgorica non è riuscita a superare lo scoglio della semifinale, ottenendo il secondo peggior risultato di sempre del Paese, piazzandosi al 17° posto con 33 punti.

L’Eurovision 2023 si terrà in Regno Unito, lo scorso venerdì è stata ufficialmente annunciata Liverpool. La BBC è stata chiamata in aiuto per la quarta volta a causa dell’impossibilità di tenere l’Eurovision 2023 in Ucraina, nazione vincitrice dell’Eurovision 2022 grazie alla Kalush Orchestra ed al brano “Stefania”.

I Paesi che hanno reso nota la conferma della partecipazione al momento sono 34, ovvero: Albania, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina.