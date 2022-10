Eurovision 2022, “Snap” di Rosa Linn nella Top 15 della chart italiana

Il traguardo era nell’aria ed è arrivato. “Snap” di Rosa Linn, ventesima all’Eurovision 2022, entra ufficialmente nella Top 20 italiana, posizionandosi questa settimana al numero 15.

Si tratta di un risultato eccezionale anche perché la versione entrata in classifica è quella originale, ascoltata sul palco di Torino, quindi con la sola voce dell’artista armena. Che ora potrebbe proseguire la scalata e diventare la prima cantante del suo Paese ad entrare nella nostra Top 10.

“Snap” era entrata in classifica diverso tempo fa, in posizione 53 e vi era rimasta in posizioni di rincalzo, sino all’exploit attuale.

Record storico per l’artista

“Snap” è la canzone eurovisiva internazionale più alta in classifica nella chart ufficiale FIMI dal 1997. Meglio di Rosa Linn aveva fatto in assoluto “Rise like a phoenix” di Conchita Wurst, ma il quarto posto raggiunto in Italia si riferiva esclusivamente ai downloads su iTunes (anche se resta tuttora il piazzamento più alto di un brano eurovisivo non italiano nelle nostre classifiche).

Nel dettaglio sono 7 le canzoni entrate nella chart italiana FIMI dal 2001 in poi:

The worrying kind( The Ark – Svezia 2007, 18° posto) – Posizione massima 34, 3 settimane in classifica

– Svezia 2007, 18° posto) – Posizione massima 34, 3 settimane in classifica Euphoria( Loreen – Svezia 2012, vincitrice) – Posizione massima 27, 20 settimane in classifica

– Svezia 2012, vincitrice) – Posizione massima 27, 20 settimane in classifica Only teardrops( Emmelie de Forest – Danimarca 2013, vincitrice) – Posizione massima 81, 2 settimane in classifica

– Danimarca 2013, vincitrice) – Posizione massima 81, 2 settimane in classifica Rise like a phoenix( Conchita Wurst – Austria 2014, vincitrice) – Posizione massima 26, 2 settimane in classifica

– Austria 2014, vincitrice) – Posizione massima 26, 2 settimane in classifica Heroes( Måns Zelmerlöw – Svezia 2015, vincitrice) – Posizione massima 87, 4 settimane in classifica

– Svezia 2015, vincitrice) – Posizione massima 87, 4 settimane in classifica Stefania( Kalush Orchestra – Ucraina 2022, vincitrice) – Posizione massima 53, 1 settimana in classifica

– Ucraina 2022, vincitrice) – Posizione massima 53, 1 settimana in classifica Snap(Rosa Linn – Armenia 2022, 20° posto) – Posizione massima 15, 14 settimane in classifica (al momento)

Record eurovisivi in Italia

Con questo risultato, Rosa Linn raggiunge gli ABBA, la cui “Waterloo”, prima nel 1974 era la canzone eurovisiva internazionale (ed in lingua originale) meglio classificata della storia, avendo toccato per l’appunto il quindicesimo posto in quello stesso anno.

Il record assoluto è detenuto invece da “La danza delle note”, versione italiana “Puppet on a string” di Sandie Shaw (vincitrice nel 1967), atterrata in posizione 12; seguita da “Io si, tu no”, versione italiana di “Poupée de cire, poupée de son”, di France Gall, vincitrice dell’edizione di Napoli 1965 dell’Eurovision, che toccò il tredicesimo posto.

Sale ancora in Europa

Il brano nel frattempo sale ancora in Europa. La classifica dei downloads continentali APC Chart la segnala in settima posizione, dunque tre gradini sopra la scorsa settimana. Un risultato che le poteva normalmente valere anche il podio fra gli artisti europei, ma non in questa settimana insolita dove ci sono sette brani europei nei primi otto posti.