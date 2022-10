Bielorussia, manifestavano contro Lukashenko: arrestati i Litesound (Eurovision 2012)

Continua in Bielorussia la repressione verso tutti coloro che si oppongono alla dittatura di Alexander Lukashenko. Non vengono risparmiati nemmeno gli artisti dell’Eurovision, anzi.

La notizia dell’ultim’ora è quella dell’arresto di Dmitry e Vladimir Kariakin, meglio noti come Litesound. Il pubblico eurovisivo li conosce per la partecipazione all’Eurovision 2012, in una formazione che allora comprendeva anche l’italiano Jacopo Massa con “We are the heroes”, modesto brano che non riuscì a superare la semifinale.

Ma da Agosto 2020, da quando cioè sono scoppiate le proteste pacifiche per la rielezione alla presidenza di Lukashenko, (la sesta consecutiva dal 1994) molto contestata e non riconosciuta dalla comunità internazionale, che ha accusato il Governo di brogli nel risultato, il duo è in prima linea al fianco di coloro che si battono per la democrazia.

Dalla Marcia per la libertà, ad inni e canzoni a sostegno dei manifestanti, il cui dissenso pacifico la polizia bielorussa continua a reprimere con la forza e la violenza, i fratelli Kariakin ci hanno messo la faccia e adesso sono stati arrestati dalle forze di sicurezza di Minsk.

L’accusa è proprio quella di aver preso parte alle proteste sfociate nel 2020. Canali di informazione vicini al regime specificano che “si sono venduti per quattro soldi ai ladri, per farsi pubblicità e hanno partecipato alle proteste, bloccato strade e collaborato con organizzazioni estremiste”. Gli stessi canali riferiscono di aver trovato a casa dei due, “non solo attrezzatura di scena, ma anche un arsenale con armi e munizioni non registrate, appartenente al loro padre”.

Come già successo ad altri arrestati, i Litesound sarebbero stati costretti a registrare un video nel quale – sotto minaccia – vengono obbligati a dire di essersi pentiti, che poi è stato trasmesso in televisione.

Da oltre due anni proteste ed arresti

La lista degli artisti finiti nel libro nero del Governo bielorusso per aver appoggiato i manifestanti pro-democrazia è lunga e piena di artisti eurovisivi. Per alcuni di questi, come i NAVIband, autori dell’inno dei manifestanti, e VAL – anch’essi in prima linea – è scattato il “ban” da concerti ed esibizioni, altri come Angelica Agurbash, in gara nel 2005 con “Love me tonight”, rischiano tuttora il carcere se rimetteranno piede in patria (sulla cantante, residente in Russia ma fortemente anche anti-Putin, pende tuttora una richiesta di estradizione).

L’esclusione della Bielorussia dall’Eurovision

La tv bielorussa, proprio per le continue violazioni dei diritti umani e la repressione violenta del dissenso è stata estromessa per tre anni dal consorzio dell’Eurovisione (e dunque anche tutto quello che la riguarda, compreso l’Eurovision). Squalifica che è tuttora in corso e che con ogni probabilità è destinata a proseguire, visto che la situazione è tutt’altro che migliorata.

L’apice, come è noto, è stata la designazione dei Galasy ZMesta, band vicina al regime di Lukashenko per l’edizione 2021 e la presentazione di ben due canzoni il cui testo esaltava i metodi del dittatore denigrando i protestatari e persino i dissidenti in carcere.

La tv di Minsk aveva reagito mettendo all’indice sia la manifestazione, che i Måneskin vincitori, definiti “pervertiti omosessuali” e proponendo una immagine che mostrava un cappio sul collo dei NAVIBand