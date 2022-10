Eurovision 2023: Andrew Lambrou in gara per Cipro

Sale a due il numero degli artisti noti per l’Eurovision 2023 di Liverpool! Dopo l’annuncio di Noa Kirel per Israele la scorsa estate sapremo anche chi sarà il prossimo rappresentante di Cipro.

Si tratta di Andrew Lambrou, ventiquattrenne australiano di origine greco-cipriota, che non è totalmente nuovo al mondo eurovisivo. Lo scorso anno infatti fu annunciato dall’emittente australiana SBS (associata ad EBU) come uno degli undici nomi in corsa per rappresentare l’Australia a Torino, tramite la vittoria nella terza edizione di Australia Decides.

Vittoria che andò al giovanissimo Sheldon Riley con il brano “Not the same” (poi quindicesimo a Torino), mentre Andrew Lambrou dovette accontentarsi di un settimo posto con la sua “Electrify”.

Come in tutte le ultime proposte cipriote, anche questa volta l’impresa eurovisiva avverrà a stretto contatto con la Panik Records (ramo ellenico della Sony Music fondata nel 2011) e con l’etichetta indipendente di Andrew Lambrou, ovvero la City Pop Records. Il brano, come nella più classica tradizione cipriota, verrà annunciato più tardi, orientativamente verso marzo.

In merito alla partecipazione, il giovane si è espresso in un post su Instagram:

Sono così entusiasta di annunciare che sarò io io rappresentante di Cipro all’Eurovision 2023! Sono emozionatissimo all’idea di intraprendere questo viaggio, facciamolo!

Cipro verso l’Eurovision 2023

Come si evince, Andrew Lambrou è stato selezionato internamente, nonostante i piani originari di RIK (emittente pubblica cipriota) fossero ben diversi.

Già dal 2021 infatti l’amministratore delegato di Panik Records aveva dichiarato in un’intervista le sue intenzioni (in accordo con RIK e la delegazione stessa) di proporre una finale nazionale per l’Eurovision 2023, che solo in seguito si è rivelata essere il talent show “All Together Now”. A metà luglio però, la televisione ha fatto dietrofront optando nuovamente per una scelta interna (che si è rivelata essere Lambrou) e di rimandare All Together Now al prossimo anno.

L’isola di Cipro partecipa all’Eurovision dal 1981, ed è la nazione con il maggior numero di partecipazioni che ancora manca di una vittoria. In 37 partecipazioni per appena dieci volte il Paese si è piazzato nei primi dieci posti, l’ultima delle quali è stata nel 2018 con Eleni Foureira e “Fuego”.

Dopo il ritiro nel 2014 a causa di problemi economici, dal 2015 al 2021 Cipro si è qualificata ogni anno per la finale seppure a livello di risultati è spesso stata nelle posizioni di rincalzo e sempre con brani interamente in inglese.

All’Eurovision 2022 per la prima volta dal 2013 non passa le semifinali, con Andromache ed il brano “Ela”, finendo al 12° posto con 63 punti (54 dal televoto e appena 9 dalle giurie).

Un vero peccato per la lingua greca, che per le ultime quattro occasioni in cui Cipro l’ha proposta non è stata apprezzata a pieno (2008, 2011, 2013 e 2022), tanto che per trovare in finale un brano in greco mandato da Cipro bisogna risalire a “Nomiza” dei Voice nel 2000, che conteneva anche degli inserti in italiano quando la partecipazione dell’Italia all’Eurovision non era che un miraggio.

Riuscirà Andrew Lambrou a riportare l’isola di Cipro in finale all’Eurovision 2023?

L’Eurovision Song Contest 2023 sarà organizzato a Liverpool in Regno Unito a causa dell’impossibilità dell’Ucraina di organizzare l’evento. Entro la fine di questa settimana conosceremo la lista definitiva dei Paesi partecipanti, che non sarà certamente la stessa di Torino, dal momento che ben 3 defezioni sono giunte nel recente passato.

A causa degli alti costi di partecipazione e per la crisi energetica Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno annunciato il loro ritiro dall’edizione 2023.