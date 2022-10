Una voce per San Marino: nomi noti fra i primi candidati per l’Eurovision 2023

Scatta ufficialmente la corsa all’Eurovision 2023 per San Marino RTV. La Media Evolution ha infatti diramato i convocati per la prima fase di “Una voce per San Marino”, il concorso che con finale il 25 febbraio al Teatro comunale di Dogana assegnerà il biglietto eurovisivo per Titano ed eleggerà chi rappresenterà il microstato alla M&S Bank Arena di Liverpool dal 9 al 13 maggio prossimi, succedendo ad Achille Lauro, eliminato a Maggio in semifinale con la sua “Stripper”.

Alcuni dei nomi in gara

Fra i convocati per la prima fase di Accademia, che si svolgerà dal 28 al 30 ottobre all’auditorium Little Tony di San Marino, troviamo diversi nomi noti

Da X Factor Lorenzo Iuracà, Silver e V3N3R3, da Italia’s Got Talent Brenda Novella; da The Voice Francesca Monte, già sulle scene da un decennio (prima nei Komminuet ad X Factor e poi voce in alcuni progetti dance, nonché attiva anche come modella); Angela Nobile e Morgana alias Emanuela Caputo. Infine gli HANIA capitanati da Vito Iacoviello, già visto ad All Together Now e X Factor.

E ancora: Caravaggio, finalista a Musicultura 2021; Acousticouple, Gianfranco Lo Schiavo e Supernova Universe da Sanremo Rock; Andrea Licciardo finalista ad Area Sanremo 2018 come i Daudia (visti anche a The Winner is e X Factor UK)

Fra gli artisti non italiani si segnalano la kosovara Kida, reduce da tre singoli primi in classifica nell’ultimo anno in Albania, Melissa Perilli, tedesca di origine italiana, Christopher, con un brano firmato da Sanja Vucic, in gara all’Eurovision da sola nel 2016 e con le Hurricane nel 2021 e The DaniPhils, tribute band spagnola dei Beatles.

Ma il nome più famoso è quello di Daniel Schuhmacher, 35 anni, vincitore nel 2009 di Deutschland Sucht den Superstar, un celebre talent show tedesco sul modello di Pop Idol (lo stesso vinto da Luca Hänni, rappresentante svizzero all’Eurovision nel 2019) e con all’attivo un album al primo posto. Fermo a livello discografico da qualche anno, prova il rilancio passando da San Marino

Tra le note curiose invece il ritorno di Massimo Bertacci, cantautore che fu tra i primi a mandare una canzone alla tv di San Marino nel lontano 2008, quando una selezione interna portò poi all’indicazione dei Miodio come primi rappresentanti del Titano all’Eurovision. Presente anche Massimo Galfano, sulle scene da diversi anni nei circuiti indipendenti.

Si segnalano i ritorni della sammarinese Giada Pintori, di Only Sara e Artika. L’elenco completo è a questo link.

Come funziona lo show

Da questa fase di Accademia e Casting, che si concluderà il 27 gennaio, saranno selezionati da una giuria 60 artisti.

Non ci sarà l’accesso diretto in finale per nomi di particolare rilevanza musicale a livello nazionale ed internazionale.

L’unico canale preferenziale sarà quello del salto della fase di Accademia e Casting, per artisti che, “a discrezione di Media Evolution, uno o più Concorrenti siano considerati di particolare rilevanza, notorietà e con precedenti specifici fonografici importanti”. Costoro accederanno direttamente in semifinale.

Le semifinali saranno cinque e si svolgeranno a San Marino nel mese di Febbraio, coinvolgendo i 60 selezionati in fase di casting. Precisamente, saranno quattro più una di ripescaggio, nell’ambito della quale si svolgerà anche la semifinale riservata ai soli sammarinesi (in caso di band, la voce solista e la maggioranza degli artisti sia cittadino sammarinese). Saranno 20 gli artisti che accederanno alla fase successiva, mentre la semifinale sammarinese sarà composta al massimo da 12 artisti, con 4 posti per la finale.