È morto Franco Gatti dei Ricchi e Poveri (Eurovision 1978)

Nelle prime ore del mattino è stata resa nota la morte di Franco Gatti all’età di 80 anni. Il “baffo” dei Ricchi e Poveri aveva a lungo lottato con una malattia.

La vita di Franco Gatti

Nato a Genova il 4 ottobre 1942, era stato lui, con Angelo Sotgiu, a costituire il vero e proprio nucleo originario del quartetto vocale. Facevano parte dei Jets, poi, una volta lasciato quel gruppo, trovarono Angela Brambati. Era il 1963, quattro anni dopo sarebbe arrivata Marina Occhiena.

Chi li spinse, tutti, a buttarsi nella musica, senza mai arrendersi, fu Fabrizio De André. Emblematico ciò che disse Faber su dei discografici milanesi presso i quali avevano avuto un’audizione:

Questi di musica non capiscono nulla, ma voi avrete successo comunque.

Fu profetico: un altro Franco, Califano, suggerì il nome Ricchi e Poveri perché i quattro erano “ricchi di spirito e poveri di tasca”. Quest’ultima frase avrebbe smesso di essere tale con gli anni, vista l’enorme quantità di successi del gruppo.

I successi dei Ricchi e Poveri

Non fu così fortunata “Questo amore”, canzone in gara all’Eurovision Song Contest 1978 per l’Italia, con cui il quartetto che finì al dodicesimo posto. Arrivò però una versione in finlandese – “Miksi amore” – dei Silhuetit. Dei 12 tentativi al Festival di Sanremo, invece, quello vittorioso si ebbe nel 1985, con “Se m’innamoro“.

I Ricchi e Poveri allora erano già in tre, con l’uscita di Marina Occhiena, ed erano lanciatissimi verso il grande successo sia con “Sarà perché ti amo” che con le tournée, non ultima quella in Unione Sovietica nel 1986.

Franco Gatti, gli ultimi, difficili anni

L’anno prima Franco Gatti si era sposato, e con il tempo avrebbe avuto due figli. Uno di loro, però, non c’è più. Alessio Gatti è morto nel 2013, a 23 anni, per la prima e unica overdose di quell’eroina che non consumava ma gli fu fatale. Beveva, sì, ma non si drogava.

Il gruppo avrebbe dovuto partecipare da ospite a Sanremo, ma non lo fece. Franco era distrutto e, anche per questo, nel 2016 lasciò soli Angelo e Angela.

Nel 2020, però, fu tempo di reunion, durata fino ad ora. “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco”, ha fatto sapere la band. E chissà se lui, ora, avrà già incontrato di nuovo, da qualche parte nel cielo, quel figlio che desiderava rivedere là dove nessuno può interromperli.

I funerali si terranno giovedì alle 11.30 presso la chiesa di San Siro nel quartiere Nervi di Genova.