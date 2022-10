Eurovision 2023: Corsi, Malgioglio e Di Domenico confermati al commento

Squadra che vince non si cambia: la Rai conferma, per il terzo anno di fila, le voci che racconteranno su Rai 1 l’Eurovision Song Contest 2023 in diretta da Liverpool.

Saranno infatti, come ci ha confermato uno dei diretti interessati, Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico i commentatori dell’evento musicale che avrà luogo alla Liverpool Arena a maggio.

Tre voci che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso degli anni e che non hanno bisogno di presentazioni: Cristiano Malgioglio, uomo di spettacolo e paroliere, è un grande conoscitore della musica italiana e internazionale, anche se per i suoi commenti piuttosto piccati ha fatto storcere il naso a più di uno spettatore, provocando un incidente diplomatico con Chanel e la Spagna.

Malgioglio, classe 1945, vanta una vittoria al Festival di Sanremo con il brano Ciao cara come stai? interpretato da Iva Zanicchi, oltre a innumerevoli brani scritti per Mina (tra cui L’importante è finire e Ancora ancora ancora), Pupo (è sua infatti Gelato al cioccolato) e numerosi altri artisti.

Cristiamo Malgioglio tra l’altro entrato in classifica più recentemente con i brani Mi sono innamorato di tuo marito e Danzando Danzando. Ha inoltre scritto il testo di Amarsi in due, versione italiana di Amar pelos dois di Salvador Sobral, interpretata da Arisa. In televisione ha partecipato a numerosi programmi Rai e Mediaset, tra cui “Tale e quale show” (dove è giudice) e “Il cantante mascherato”, di cui è stato concorrente.

Gabriele Corsi, 51 anni, è un attore, comico, showman e conduttore televisivo e radiofonico. Voce del programma mattutino “Chiamate Roma Triuno Triuno” su Radio Deejay insieme a Furio Corsetti e Giorgio Daviddi, con cui forma il Trio Medusa, oltre al racconto delle ultime due edizioni dell’Eurovision ha condotto diversi programmi per il gruppo Warner Bros. Discovery e per la Rai, tra cui “Deal with it”, “Quelli che il calcio”, “Boss in incognito” e il quiz “Reazione a catena”.

Carolina Di Domenico invece ha una lunghissima esperienza in ambito musicale: la 43enne napoletana ha esordito proprio come VJ per l’emittente musicale MTV, conducendo “Hitlist Italia” e “TRL” insieme a Federico Russo, per poi passare in Rai dove ha affiancato Fabio Troiano alla conduzione di “The Voice of Italy”.

Nel 2018 ha commentato le semifinali dell’Eurovision su Rai 4 e la finale su Radio 2, per poi tornare nel 2021 da spokesperson. Quest’anno, oltre ad annunciare i voti dall’Italia e a commentare le serate su Rai 1, ha condotto l’Allocation Draw e la cerimonia d’apertura dal Turquoise Carpet insieme a Gabriele Corsi e Mario Acampa, con cui ha anche moderato le conferenze stampa alternandosi con Laura Carusino.

Saranno dunque ancora una volta Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico le voci che racconteranno sulle reti Rai le serate dell’Eurovision Song Contest 2023, in diretta da Liverpool il 9, 11 e 13 maggio.