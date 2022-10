Eurovision 2023: ufficiale, 37 Paesi in gara a Liverpool

Saranno 37 i Paesi in gara nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest, in programma a Liverpool il 9, 11 e 13 maggio prossimi.

Pochi minuti fa, tramite un video su YouTube e il conseguente comunicato apparso sul sito ufficiale, è stata rilasciata la lista delle emittenti che presenzieranno alla Liverpool Arena.

L’Italia, vincitrice tre volte di cui l’ultima nel 2021 e, perciò, Paese ospitante del 2022, conferma la propria presenza e gareggerà all’interno delle Big 5. A tal proposito, va ricordato che la finale sarà a 26 Paesi, poiché il Regno Unito è sì il cerimoniere di casa, ma l’Ucraina ha vinto nel 2022 e pertanto, in tale ruolo, è finalista automatica.

Di seguito la lista dei Paesi in gara, che riafferma come saranno 31 i Paesi a dover passare dalle semifinali (una da 15 e una da 16):

Com’era già noto, mancheranno tre Paesi rispetto al 2022: il Montenegro, la Bulgaria e la Macedonia del Nord, che hanno tutti addotto ragioni finanziarie delle loro emittenti come ragione della rinuncia. Non ci sono debutti o ritorni.

L’ultima edizione con 37 Paesi in gara era stata quella del 2014, a Copenaghen, dove vinse l’Austria con “Rise Like a Phoenix” di Conchita Wurst.

Quella del 2023 sarà la prima edizione del concorso a non tenersi nel Paese vincitore dell’anno precedente dal 1980. Complessivamente è la nona volta in cui sarà il Regno Unito a irradiare l’evento.

Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision 2023, si esprime così:

Non vediamo l’ora di accogliere gli artisti dai 37 Paesi in gara a Liverpool, nella città del pop, nel prossimo maggio. La prossima edizione promette di essere davvero speciale, e stiamo lavorando duro con la BBC proprio ora per assicurarci che centinaia di milioni di spettatori possano godere del miglior Eurovision Song Contest finora, con l’Ucraina al centro dell’evento.