Junior Eurovision 2022: per l’Irlanda in gara Sophie Lennon

Per la prima volta nella storia, l’Irlanda sarà rappresentata allo Junior Eurovision Song Contest da una cantante formalmente britannica. A sventolare il Tricolore del Trifoglio al Karen Dermirchyan Sport Complex di Yerevan il prossimo 11 dicembre allo Junior Eurovision 2022 sarà infatti Sophie Lennon, 11 anni, nativa di Belfast, nell’Irlanda del Nord.

Primizia per lo Junior Eurovision, non per l’Eurovision in generale (anche l’ultima artista nella rassegna dei grandi, Brooke Scullion è nordirlandese), è una vittoria comunque importante considerando che TG4, l’emittente che gestisce la partecipazione irlandese, lo fa esclusivamente con canzoni in lingua gaelica.

Come è stata scelta Sophie Lennon

Sophie Lennon ha vinto la finale del concorso nazionale, che si è svolto in cinque serate, nelle quali i giovani interpreti si sono esibiti su cover di successi internazionali e di brani eurovisivi di tutti i tempi. Nel suo, caso, per la finale, ha cantato “Leave a light on” di Tom Walker e “Why me?”, brano vincitore dell’Eurovision 1992 per l’Irlanda, interpretato da un’altra nordirlandese (di origine italiana), ovvero Linda Martin.

Per la prima volta, i risultati sono stati decisi da un televoto, che si è svolto fra la scorsa settimana e la parte conclusiva dello show finale. Era presente anche una giuria di esperti, composta da due membri permanenti (i conduttori radiofonici Niamh Nì- Ní Chróinín e Chris Greene), più uno variabile, sempre ex partecipante eurovisivo, senza però diritto di voto. Nella finale quest’ultimo era un altro nordirlandese, ovvero Brian Kennedy, in gara nel 2006 con “Every song is a cry for love”.

Chi è Sophie Lennon

Alla seconda partecipazione nel concorso di selezione per lo Junior Eurovision Song Contest (l’anno scorso fu terza in finale), Sophie Lennon, figlia di un musicista, ha già una popolarità televisiva avendo preso parte alcuni mesi fa all’ultima edizione di Britain’s Got Talent.

Ora porterà la sua cascata di capelli rossi sul palco del concorso musicale per bambini e ragazzi più importante al Mondo.

La canzone che porterà in concorso sarà scritta appositamente per la manifestazione e presentata successivamente.

L’Irlanda allo Junior Eurovision

Alla settima partecipazione, l’Irlanda, concorre solo ed esclusivamente con canzoni in lingua irlandese, come da prerogativa della tv che trasmette l’evento. Il miglior posto è il decimo posto di Zena Donnelly nel 2016.

Saranno a16 gli artisti in gara in Armenia. L’Italia sta selezionato cantante e canzone come ormai da qualche anno in maniera interna sotto la supervisione dell’Antoniano di Bologna. L’evento sarà trasmesso per la prima volta su Rai 1.