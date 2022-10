Malgioglio porterà Sam Ryder (Eurovision 2022) a “Mi casa es tu casa”

Ancora un passaggio in Italia per Sam Ryder, il secondo classificato dell’Eurovision 2022 per il Regno Unito.

Sam Ryder a “Mi casa es tu casa”

L’artista trentatreenne di Maldon sarà infatti presente nella prima delle cinque puntate di “Mi casa es tu casa”, il nuovo programma di Cristiano Malgioglio che andrà in onda in prima serata su Rai 3 a partire dalla prima settimana di dicembre.

Programma erede dello storico “A raccontare comincia tu” di Raffaella Carrà che è stato totalmente modificato per allinearsi allo stile e alla conduzione di Malgioglio.

All’interno del tradizionale appuntamento con Domenica In su Rai1, è stata ricordata la polemica scaturita dalle parole di Malgioglio sulla rappresentante spagnola, definita la “discount di Jennifer Lopez”:

Sono andato a finire su tutti i social del mondo, perché la Spagna voleva vincere l’Eurovision … mi hanno insultato per due mesi … mi hanno detto di tutto… Si sono molto offesi. Ho chiesto scusa con un video e le ho mandato dei fiori.

E alla domanda della Venier sul perché non l’ha invitata nel suo programma, ha risposto così:

Perché volevo altre persone che amo molto di più…

E sul programma – in 5 puntate – che condurrà da dicembre:

È un programma pazzesco, è il programma di punta della rete. Un programma di prima serata, ho dei personaggi veramente incredibili perché è una casa, un format spagnolo che ha avuto un successo da più di quindici anni, ed avremo tutte le più grandi star. E in questo programma io voglio le star, le persone che fanno poca televisione ma che io le sento mie. Ci saranno cantanti stranieri, Sam Ryder che abbiamo visto è il primo ad arrivare. Siccome questa casa è un porto di mare, si va, si ritorna, si esce, si magna, mi aprono il frigorifero, ti puoi immaginare quello che succede…

Un secondo invito è andato a Mara Venier, che è un pallino personale di Malgioglio.

Malgioglio-Eurovision: un legame lungo

Il cantautore e paroliere di Ramacca è noto per la sua estrema passionalità circa le interpretazioni di Sam Ryder. Del resto, ne aveva già decantato a più riprese le lodi in varie interviste precedenti l’Eurovision e, una volta a Torino, quando è arrivato il momento dell’esibizione in “Space Man” è stato trattenuto a fatica nell’entusiasmo sia da Corsi che da Carolina Di Domenico, anche lei di nuovo al commento nel 2023.

Tra i suoi numerosi testi, Cristiano Malgioglio ha attinto anche a musica dell’Eurovision. In particolare, per Arisa ha firmato “Amarsi in due“, versione italiana di “Amar pelos dois” di Salvador Sobral, canzone vincitrice per il Portogallo dell’edizione 2017.

Ricordiamo che Malgioglio è stato riconfermato, insieme a Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico, al commento dell’Eurovision 2023, scelta che ha fatto storcere il naso e più di un fan dell’evento.