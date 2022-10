Eurovision 2023, la Finlandia sceglierà il prossimo 25 febbraio

Giungono notizie dalla Finlandia per l’Eurovision 2023. Il 25 febbraio 2023 infatti si terrà la finale del celeberrimo Uuden Musikiin Kilpailu (abbreviato in UMK), la selezione nazionale che dal 2012 seleziona l’artista o il gruppo che rappresenterà la Finlandia all’Eurovision Song Contest, che il prossimo anno si terrà a Liverpool, in Regno Unito.

Come avvenuto anche gli anni precedenti, la rivelazione degli artisti e delle rispettive canzoni avverrà circa un mese e mezzo prima dello svolgimento della competizione, in questo caso i partecipanti saranno rivelati l’11 gennaio 2023. Non è dato sapere tuttavia se i brani partecipanti saranno resi noti poco alla volta come accaduto lo scorso anno o se invece verranno pubblicati tutti lo stesso giorno.

Inoltre sarà possibile per gli appassionati prendere parte ad un pre ed un after party, il secondo da tenersi a Logomo al Club UMK, cui prenderanno parte artisti come DJ Orkidea, Club La Persé (penultimi all’UMK 2017) e Fiona Timantti.

In merito ai brani ricevuti, l’emittente finlandese YLE parla di 363 canzoni, e i sette finalisti sarebbero già stati scelti stando a quanto affermato dal responsabile del settore musicale di YLE, Tapio Hakanen, che afferma:

Le aspettative per la stagione ventura sono straordinariamente alte dopo il grande successo delle ultime due edizioni. Tra i sette finalisti c’è materiale per accontentare tutti, tra volti familiari e talenti esordienti. Tra tutti, abbiamo il miglior brano dance che abbia mai preso parte a UMK cantato da un esordiente dalla voce incredibile, un brano che sprizza sensualità da tutti i pori interpretato da un artista famoso, una struggente ballata interpretata da una delle più grandi stelle che la Finlandia abbia mai esportato, band ben conosciute ed esordienti ed uno dei migliori rapper che siano mai passati da UMK.

Non ci resta dunque che attendere i primi giorni del nuovo anno per ottenere novità circa i sette nomi che si sfideranno per rappresentare la Finlandia all’Eurovision 2023 di Liverpool.

La Finlandia verso l’Eurovision 2023

La Finlandia ha preso parte all’Eurovision Song Contest a partire dal 1961, ed ha preso parte in tutte le edizioni ad eccezione di alcune edizioni tra fine anni ’90 e inizi 2000, dove a causa della retrocessione per i Paesi con i piazzamenti peggiori è rimasta fuori dai giochi negli anni dispari tra il 1995 e il 2003.

Una sola vittoria ad oggi, raggiunta nel 2006 con il gruppo metal Lordi ed il brano “Hard rock hallelujah”, divenuto un cult dell’Eurovision e che permise alla band di spiccare il volo nel panorama musicale internazionale. Curiosamente il secondo miglior risultato è stato raggiunto sempre da una band rock (anzi, violent pop) ovvero i Blind Channel con il brano “The dark side”, giunti sesti a Rotterdam nel 2021 e divenuti grandi amici degli italiani Maneskin.

Seguendo l’onda lunga dei Maneskin e soprattutto dei Blind Channel, all’Eurovision 2022 la Finlandia ha nuovamente schierato un complesso rock, ovvero The Rasmus, noti al grande pubblico per la loro hit del 2003 “In the shadows”. Purtroppo “Jezebel” non riscuote grande successo a Torino, giungendo appena ventunesima con 38 punti, ma la band ha avuto modo di conoscere il gruppo vincitore, la Kalush Orchestra, con la quale ha rivisitato il loro più grande successo molto di recente. È stata inoltre la prima volta dal 2014 che la Finlandia ha iniziato a qualificarsi consecutivamente.

L’Eurovision Song Contest 2023 sarà organizzato a Liverpool in Regno Unito a causa dell’impossibilità dell’Ucraina di organizzare l’evento. Entro la fine di questa settimana conosceremo la lista definitiva dei Paesi partecipanti, che non sarà certamente la stessa di Torino, dal momento che ben 3 defezioni sono giunte nel recente passato.

A causa degli alti costi di partecipazione e per la crisi energetica Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro hanno annunciato il loro ritiro dall’edizione 2023.