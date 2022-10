Benidorm Fest: molti nomi noti fra i 18 candidati spagnoli per l’Eurovision 2023

La tv spagnola RTVE ha annunciato ieri sera gli artisti che prenderanno parte al Benidorm Fest, il concorso di selezione per l’Eurovision 2023. Saranno 18 e non 16: fra loro ci sarà l’artista che rappresenterà la Spagna nella finale dell’Eurovision a Liverpool il prossimo 13 Maggio.

Le canzoni saranno presentate per la prima volta invece sabato sera in prima serata durante uno show al quale gli artisti stessi parteciperanno. Il Benidorm Fest sarà diviso in tre serate più un opening act, con finale il 4 Febbraio.

A volte ritornano

Il nome più noto al pubblico eurovisivo è quello del catalano Alfred Garcia, vincitore del Galà eurovisivo fra i partecipanti di Operaciòn Triunfo 2017 insieme a quella che allora era la sua fidanzata ovvero Amaia Romero. Insieme hanno rappresentato la Spagna all’Eurovision 2012 con “Tu canciòn”

A quella stessa edizione del talent show – ed allo stesso galà eurovisivo – prese parte anche Agoney, il cui primo album del 2020 ha raggiunto la vetta della classifica ma che poi ha avuto maggior popolarità a livello televisivo con la recente vittoria a “Tu cara me suena”, il format originale da cui è derivato il nostro “Tale e quale show”.

Dalla scorsa edizione del Benidorm Fest torna Blanca Paloma, lo scorso anno lanciata dalla colonna sonora di un popolare docufilm quando ancora era semiprofessionista e quest’anno in cerca della definitiva consacrazione.

Ancora dai talent show

Famous Oberogo, ispano-nigeriano è invece il vincitore di Operacion Triunfo del 2018 e anche lui prese parte al galà per l’edizione 2019, vinto poi da Miki con “La venda”); mentre dalla terza edizione di Factor X (la versione spagnola di X Factor, anno 2018) arriva Fusa Nocta, al secolo Miriam Fares, praticamente ferma dopo quella partecipazione

Le gemelle di TikTok e gli emergenti

La sfida a colpi di televoto dovrebbe però vedere protagoniste anche le Twin Melody, al secolo le gemelle basche Aitana e Paula Etxeberria, 22 anni e 18 milioni di followers, l’account TikTok spagnolo più seguito d’Europa. Lanciate dalle loro cover, hanno poi partecipato allo sho BIA di Disney Channel, filmando dei balli e incidendo una canzone. Fresche di primo contratto con la Sony, di recente è uscito un loro duetto con Emma Muscat, ex Amici e ultima rappresentante maltese all’Eurovision.

Una buona popolarità su TikTok lo hanno anche le E’Femme, girl band dai ritmi latini. Sofia Martin da Alicante, è invece una cantautrice trilingue nata in Germania, che ha diversi singoli di buon riscontro all’attivo. Sul fronte degli artisti popolari all’estero si segnala invece José Otero, fresco di contratto con la filiale messicana di una nota major.

In rampa di lancio anche la ventitreenne Alicia Climent Barruso in arte Alice Wonder, artista della scena indie il cui ultimo lavoro è prodotto dal chitarrista dei Vetusta Morla, una delle band di maggior successo degli ultimi anni. La musica elettronica è invece l’habitat di Rakky, altra artista indie. Stesso ambiente da cui viene Victoria Riba, in arte Vicco.

Meler sono invece una pop band da diverso tempo in alta rotazione sui canali della tv pubblica spagnola, formatasi fra Madrid e Londra. Megara invece porteranno del sano rock: chitarre distorte e melodie orecchiabili per una band lontana dal mainstream ma apprezzata dai critici.

Con Siderland invece si profila l’arrivo in concorso della prima canzone in catalano delle selezioni spagnole: la band infatti è da poco uscita con “Totes le nits del mon”, il loro primo album.

Karmento, al secolo Carmen Toledo, rappresenta invece un cantautorato raffinato, di grande classe ma assai poco eurovisivo, forgiato da una decina di anni sui palchi in giro per il Mondo.

Non solo musica

La quota Chanel, quest’anno è al maschile: Artiz Aren è infatti un ballerino e performer che ha partecipato ad un talent show di ballo contemporaneo sull’emittente Movistar +. Dal mondo dello spettacolo arriva anche Sharonne, drag queen fra le più popolari di Spagna, al secolo Cristobal Garrido, 46 anni, vincitrice della seconda edizione di Ru Paul Drag Race España.