Junior Eurovision 2022: per la Francia c’è Lissandro con “Oh Maman!”

Da poche ore è giunto l’annuncio su quello che sarà il rappresentante francese al prossimo Junior Eurovision Song Contest 2022.

Il Paese transalpino, che ha ospitato l’edizione 2021 alla Seine Musicale di Parigi, ha scelto Lissandro, che eseguirà a Yerevan la canzone “Oh Maman!”, il cui titolo non necessita di traduzione.

13 anni, Lissandro viene da Théding, comune francese di poche migliaia di abitanti situato nel dipartimento della Mosella. Nel 2020 è stato finalista nella settima edizione francese di The Voice Kids.

Un’edizione dalla quale, in sostanza, France Télévisions sta attingendo a piene mani, dal momento che anche Enzo, il portacolori del 2021, ne aveva fatto parte.

Tra le varie esperienze, non solo quella di cantante: Lissandro è infatti anche un doppiatore di cartoni animati.

Queste le prime parole del rappresentante francese allo Junior Eurovision 2022:

Sono molto orgoglioso e onorato di rappresentare la Francia con la mia canzone, che proviene allo stesso tempo dagli universi pop e rock, quelli che ho sempre amato! E che orgoglio far parte della meravigliosa famiglia Eurovision. Farò del mio meglio per far splendere i colori della Francia.