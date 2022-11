Eurovision 2023: l’Eurovillage sarà al Pier Head di Liverpool

Un documento pubblicato sul sito del Governo britannico, e che fa riferimento alla sicurezza legata all’Eurovision 2023 di Liverpool, svela di fatto date e location dell’Eurovision Village, o Eurovillage.

Eurovision Village 2023: il Pier Head

Si tratta di un luogo che ha una storia importante nel contesto di Liverpool: parliamo di un insieme di edifici che si trova sul fiume Mersey, con tre punti di riferimento che sono il Royal Liver Buliding, il Cunard Building e il Port of Liverpool Building. Insieme, questi edifici sono noti come “The Three Graces”, “le tre grazie”.

Patrimonio dell’umanità dal 2004 al 2021, è parte integrante dell’iconica skyline della città di Liverpool. In passato è da qui che sono partiti grandi transoceanici verso Boston, New York e Città del Capo.

Il documento della sicurezza che riguarda il Pier Head riporta come il luogo verrà utilizzato dal 5 al 13 maggio, con la possibilità che ci siano degli spostamenti di date di uno o due giorni.

Il Village includerà, come si legge, “palchi, musica dal vivo, concessioni e molto altro”. Tutte le informazioni si possono trovare qui.

Il team di produzione dell’Eurovision 2023

In precedenza altre novità erano state svelate circa l’Eurovision 2023. soprattutto riguardanti il team di produzione. I ruoli saranno i seguenti:

Martin Green : Managing Director (guiderà il team responsabile di tutti gli aspetti del concorso). Fu già a capo delle cerimonie delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012

: Managing Director (guiderà il team responsabile di tutti gli aspetti del concorso). Fu già a capo delle cerimonie delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Londra 2012 Rachel Ashdown : Lead Commissioner. Lavorerà con i BBC Studios che produrranno i tre show, sarà responsabile dell’ulteriore programmazione sulla BBC ed è parte del Reference Group

: Lead Commissioner. Lavorerà con i BBC Studios che produrranno i tre show, sarà responsabile dell’ulteriore programmazione sulla BBC ed è parte del Reference Group Andrew Cartmell : Produttore Esecutivo dell’Eurovision Song Contest 2023

: Produttore Esecutivo dell’Eurovision Song Contest 2023 Lee Smithurst : Head of Show dell’Eurovision 2023

: Head of Show dell’Eurovision 2023 Twan van de Nieuwenhuijzen : Head of Contest

: Head of Contest James O’Brien: Executive in Charge of Production

L’Eurovision Village del 2022 a Torino

Nel 2022 l’Eurovision Village, a Torino, è stato ospitato dal Parco del Valentino, che ha riscontrato un successo praticamente senza rivali da quando viene allestito nei luoghi dove si svolge il concorso. Il tutto grazie a una sapiente combinazione di concerti ed eventi.