Eurovision 2023: ecco tutti i semifinalisti per l’Estonia

Con l’inizio di novembre si inizia a respirare sempre più aria di finali nazionali, ed ecco che a 187 giorni dall’inizio dell’Eurovision 2023 che si terrà a Liverpool, l’Estonia rivela i venti nomi che si sfideranno per rappresentare la Repubblica baltica alla kermesse europea.

I venti nomi sono stati scelti tra 217 brani inviati all’emittente pubblica ERR e sono stati annunciati il primo e il 2 novembre durante lo svolgimento di due puntate di Ringvaade, un popolare talk show d’intrattenimento estone. Eccoli:

Anett x Fredi – You Need To Move On

Bedwetters – Monsters

Inger – Awaiting You

Linalakk, Bonzo – Aeg

M Els – So Good At What You Do

Robin Juhkental – Kurbuse matused

Merlyn – Unicorn Vibes

Mia – Üks samm korraga

Neon Letters & Maiko – Tokimeki

Ollie – Venom

Andreas – Why Do You Love Me?

Alika – Bridges

Carlos Ukareda – Whiskey Won’t Forget

ELLIP – Pretty Girl

Elysa – Bad Philosophy

JANEK – House Of Glass

kaw – Valik

Meelik – Tuju

SISSI – Lighthouse