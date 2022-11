Junior Eurovision 2022: Chanel Dilecta con “Bla Bla Bla” sarà la portacolori dell’Italia

L’Italia ha la sua rappresentante per lo Junior Eurovision 2022. Sarà la tredicenne Chanel Dilecta, originaria di Thiene, a rappresentare l’Italia a Yerevan l’11 dicembre.

Chanel Dilecta Apolloni ha studiato canto e balletto dall’età di 4 anni, insieme al pianoforte, alla danza moderna e alle arti dello spettacolo. È una performer a tutto tondo che ha già partecipato alle competizioni internazionali come il TMF (Tour Music Fest) 2021, l’Italian Performer Cup e al talent The Coach.

Nel tempo libero Chanel Dilecta disegna gioielli, ha una passione per la lettura, per il lavoro a maglia e si diverte a risolvere i cubi di Rubik. Vive a Thiene, in provincia di Vicenza, con la sua famiglia e con il suo cane senza denti che si chiama Rambo.

La giovanissima thienese si esibirà sul palco del concorso con “Bla Bla Bla”, brano che non è ancora stato presentato e di cui si avranno maggiori informazioni la prossima settimana.

Per l’Italia arriva dunque la partecipazione numero 7: il nostro Paese partecipa ininterrottamente allo Junior Eurovision dal 2014, anno in cui vinse proprio il nostro portacolori Vincenzo Cantiello, con l’unica esclusione del 2020 (edizione anomala svolta da remoto a causa della pandemia da covid-19).

Nel 2021, a Parigi, Elisabetta Lizza si è classificata al decimo posto con la canzone “Specchio (mirror on the wall)”. Chanel Dilecta si aggiunge dunque all’elenco dei nostri rappresentanti al concorso per giovani artisti portando la bandiera italiana sul palco di Yerevan. Ricordiamo che l’Armenia ospita il concorso in seguito alla vittoria di Malena con il brano “Qami Qami”.

L’appuntamento con lo Junior Eurovision Song Contest 2022, in diretta da Yerevan, sarà domenica 11 dicembre su Rai 1 con il commento di Mario Acampa e Francesca Fialdini.