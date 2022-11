Junior Eurovision 2022, al commento su Rai 1 Mario Acampa e Francesca Fialdini

Lo Junior Eurovision Song Contest 2022 si avvicina e, come di consueto, iniziano ad arrivare i dettagli anche sui commentatori internazionali. Per la Rai, che quest’anno trasmetterà il concorso dedicato ai giovani artisti sulla rete ammiraglia Rai 1, si tratta di una conferma e una new entry: Mario Acampa e Francesca Fialdini.

Mario Acampa dunque è più che confermato al timone dello Junior Eurovision, che racconta per il pubblico italiano ininterrottamente dal 2017 insieme a diverse compagne di viaggio. Per lui, però, l’avventura in Rai è partita nel 2011 con la conduzione di Too Gulp e Ma che bel castello, rispettivamente su Rai Gulp e Rai Yoyo (i canali della TV di Stato dedicati ai più giovani).

Il “salto” nel mondo dei più grandi è arrivato quest’anno, dopo quattro edizioni dello Junior Eurovision, proprio grazie al “cugino maggiore” l’Eurovision Song Contest, che quest’anno si è svolto a Torino (sua città natale), per cui ha condotto l’Allocation Draw, i Meet & Greet e il Turquoise Carpet insieme a Carolina Di Domenico e Laura Carusino.

Chiusa l’esperienza eurovisiva, il conduttore torinese ha condotto Italian green – Viaggio nell’Italia sostenibile su Rai 2 insieme a Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli oltre al suo incarico da inviato per La vita in diretta su Rai 1.

Al fianco di Mario Acampa farà il suo esordio Francesca Fialdini, che il pubblico di Rai 1 conosce molto bene: volto del programma domenicale Da noi a ruota libera, ha condotto due edizioni de La vita in diretta e, per i più giovani, dal 2016 al 2018 e di nuovo dal 2021 è al timone dello Zecchino d’Oro. La carriera in Rai della conduttrice originaria di Massa però è ben più lunga: basti pensare che il suo esordio è stato nel 2005 con il programma di divulgazione religiosa A Sua immagine.

Saranno dunque Mario Acampa e Francesca Fialdini i conduttori che, domenica 11 dicembre, ci racconteranno in diretta su Rai 1 lo Junior Eurovision Song Contest 2022 da Yerevan, in Armenia.