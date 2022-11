Junior Eurovision 2022: per il Regno Unito c’è Freya Skye con “Lose my head”

Sarà Freya Skye a rappresentare il Regno Unito al prossimo Junior Eurovision Song Contest 2022 che si terrà a Yerevan (Armenia) l’11 dicembre.

13 anni, ha sviluppato la passione per il canto quando ha ricevuto una macchina stile karaoke come regalo per il quinto compleanno.

Il suo debutto nel mondo musicale è arrivato con “I love the way“, che è stata parte di BBC Introducing e che è stata messa in opera durante il lockdown.

Originaria del Buckinghamshire, le è stato rivelato che sarebbe stata la rappresentante britannica nel momento in cui è stata portata a un teatro di Londra con il pretesto di un’altra delle tante audizioni. Qui, invece, ha trovato Lucie Jones, rappresentante britannica all’Eurovision del 2017.

La canzone per lo Junior Eurovision 2022

Si intitola “Lose my head” la canzone che Freya Skye porterà in gara. Non si conoscono ancora dettagli sul team autoriale.

Le parole di Freya Skye

Queste le prime parole della giovane artista:

Non potevo crederci quando l’ho scoperto. Non me l’aspettavo in nessun modo, non mi sembra nemmeno vero che andrò a rappresentare il Regno Unito. Mi sento così fortunata ad aver ricevuto il privilegio e l’opportunità di essere parte di qualcosa di così esaltante. Questa è un’opportunità unica nella vita, quindi andrò a dare il meglio di me e spero di rendere orgoglioso il Regno Unito.

Il Regno Unito allo Junior Eurovision

Dopo il secondo posto all’Eurovision 2022 con Sam Ryder, la cui carriera è oramai decollata, il Regno Unito è tornato anche a inserirsi nella versione “Junior”.

Il tutto con il coinvolgimento della CBBC (Children BBC). Le precedenti tre partecipazioni (2003-2005, con un terzo e un secondo posto), sono state gestite da ITV (tv privata britannica aderente come la BBC all’EBU).