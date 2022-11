Sanremo 2023, ecco i primi 8 finalisti della sezione Giovani

Amadeus, tramite un video sui profili social personali e dell’evento, ha annunciato i primi 8 finalisti di Sanremo Giovani, che il 16 dicembre si esibiranno sul palco del Casinò di Sanremo. A questi primi 8 nomi successivamente si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo, di cui al momento non sono noti i nomi dei partecipanti.

La commissione artistica, formata quest’anno dal direttore artistico Amadeus insieme alla vicedirettrice Prime Time Federica Lentini, l’autore Massimo Martelli e il direttore musicale di Sanremo Leonardo De Amicis, ha dunque scelto gli 8 nomi che formeranno i 2/3 dei finalisti di Sanremo Giovani:

gIANMARIA – La città che odi (Sony Music Italy)

Giuse The Lizia – Sincera (Maciste Dischi)

Maninni – Mille Porte (Sony Music Italy), vero nome Alessio Mininni

Mida – Malditè (Believe Digital)

OLLY – L’anima balla (Sony Music Italy)

Sethu – Sottoterra (Carosello), vero nome Marco De Lauri

Shari – Sotto Voce (Sony Music Italy)

Will – Le cose più importanti (Universal Music Italia)

Alcuni di questi nomi sono già noti al pubblico, a partire da quelli di gIANMARIA e Shari, entrambi provenienti dal mondo dei talent. Il vicentino gIANMARIA (al secolo Gianmaria Volpato, la stilizzazione grafica è voluta), infatti, si è classificato al secondo posto nel talent X Factor, nel corso del quale ha presentato i singoli “I suicidi” e “Senza saliva”. Molto amato dai giovani, è probabilmente l’artista che è arrivato più lontano dopo il talent targato Sky.

Shari Noioso invece ha raggiunto la notorietà grazie a Tu Sì Que Vales, talent targato Mediaset e prodotto da Fascino PGT, nel corso del quale è stata notata dalla cantautrice Elisa. Dopo l’apparizione televisiva è arrivata Sony Music Italy a seguirla, insieme alle collaborazioni con Il Volo (per cui ha aperto alcuni concerti) e il duo Benji e Fede. Prodotta dal rapper Salmo, cofondatore di Machete Empire, con cui ha anche duettato, ha già partecipato a Sanremo Giovani nel 2019 con il brano “Stella”.

Degno di nota anche il nome di Giuse The Lizia, ovvero Giuseppe Delizia, esponente della scena musicale indipendente che lo scorso anno ha calcato il palco giovani del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti) a Faenza. Il 19enne siciliano, bolognese d’adozione, ha pubblicato nel 2021 i singoli “Magari poi ti passa” e “Post alluvione”, seguiti dall’EP “Come minimo”.

Oltre ai due dischi d’oro di Shari, da segnalare anche quello di Mida (Christian Mida, rapper milanese nato a Caracas) per il brano “Ricordami di scordarti” e il platino di Will (William Bussetti, ex X Factor) con il brano “Estate”. Olly, al secolo Federico Olivieri, è un rapper genovese che ha aperto il concerto di Blanco a Genova.

Da notare l’assenza di Alfa, nome noto nel mercato discografico italiano anche per il duetto con Rosa Lynn nel brano “Snap”, inserito nella lista dei 42 preselezionati ma che, per motivi di salute, non si è potuto presentare alle audizioni dal vivo.

Ricordiamo che la finale di Sanremo Giovani andrà in onda su Rai 1 il 16 dicembre in diretta dal Casinò di Sanremo. A questi 8 finalisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo, che quest’anno per la prima volta non vede la presenza di AFI nell’organizzazione. Tre dei 12 finalisti accederanno al Festival di Sanremo 2023 al Teatro Ariston, come accaduto lo scorso anno con Yuman, Tananai e Matteo Romano.