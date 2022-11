Eurovision 2022: “Snap” di Rosa Linn disco di platino in Italia!

La scalata internazionale di Rosa Linn non si ferma più. E anche in Italia ne arriva la chiara conferma. “Snap“, la canzone in gara per l’Armenia all’Eurovision 2022, è disco di platino, come riportato dalla FIMI.

Sono state dunque raggiunte e superate le 100.000 copie vendute per la canzone che, entrata in gara al Pala Olimpico di Torino, ha chiuso la finale al 20° posto.

Il vero successo, però, è arrivato dopo, grazie a TikTok e a una diffusione su Spotify che da diverse settimane supera costantemente e abbondantemente i due milioni di ascolti giornalieri.

Al momento sono queste le altre certificazioni note raggiunte da “Snap”: argento in Gran Bretagna, oro in Portogallo, Spagna, Svizzera e Svezia (quest’ultimo caso è relativo al solo streaming).

Un successo senza precedenti in Italia

Sul suolo tricolore, in sostanza, continua il successo di lungo corso della canzone dell’artista armena, che si è issata proprio venerdì scorso all’ottavo posto della classifica settimanale FIMI. Questo dato continua a migliorare di settimana in settimana e non è dunque escluso che la si possa vedere ancora più in alto nel prossimo futuro.

Quel che è certo è che, dal 2009, cioè da quando la FIMI ha preso in mano da zero tutta la gestione delle certificazioni, mai nessuna canzone dell’Eurovision (escludendo i rappresentanti italiani) era arrivata a tanto. C’era stato il disco d’oro di Loreen con “Euphoria”, ma con numeri inferiori e giunto nel 2013, molto dopo il trionfo di Baku.

“Snap” all’estero e Rosa Linn negli USA

Il pezzo di Rosa Linn è anche entrato nella Billboard Hot 100, arrivando fino alla posizione numero 82 e facendo capolino anche in varie graduatorie settoriali.

Nel resto del mondo, 1° posto nelle Fiandre (il Belgio ha due classifiche separate), 2° in Vallonia, Top 40 nei Paesi Bassi, 3° in Svizzera e Polonia, 4° in Israele e Single Top 100 dei Paesi Bassi, 5° in Austria, 6° in Irlanda, 7° in Islanda, 8° in Germania, Norvegia e Svezia e 10° in Romania.

Nel Regno Unito, inoltre, ha raggiunto il 1° posto nella categoria Indie. In breve, non c’è Paese europeo in cui “Snap” non abbia sfondato.

E anche negli Stati Uniti c’è stata un’occasione davvero particolare per aumentare la fama di Rosa Linn: l’esibizione al “The Late Late Show” di James Corden (che lo lascerà nel corso del 2023), in onda sulla CBS.