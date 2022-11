Eurovision 2023: in sette per il Belgio. C’è Tom Dice (The Starlings)

Sono stati rivelati questa mattina i sette nomi in lizza per rappresentare il Belgio all’Eurovision Song Contest 2023.

Sono stati comunicati dalla VRT, l’emittente di parte delle Fiandre che sovraintende quest’anno alla partecipazione belga, gli artisti che concorreranno il prossimo 14 gennaio per un posto a Liverpool. La sede del concorso nazionale sarà il Palais 12 (o Paleis 12, che dir si voglia), a Bruxelles (o Brussels, sempre che dir si voglia).

I partecipanti

Ameerah: 39 anni, nome d’arte di Astrid Roelants, è sulla scena da quasi vent’anni, cioè fin da quando è emersa a Idool nel 2003. Nel 2004 ha partecipato alla selezione nazionale. Ha scritto canzoni per Jennifer Lopez, Jay Sean, e il DJ Tiësto; “The Sound of Missing You” (con Wildboyz), è entrato nella top 3 della classifica Billboard Dance negli States.

Chérine: 27 anni, trilingue, ha partecipato alla versione fiamminga di The Voice nel 2017 come parte del team di Alex Callier (Hooverphonic, Eurovision 2020 e poi 2021) e poi di quelle francesi 2019 e 2022. Quest’anno ha inoltre raggiunto la finale a MNM Rising Star.

gala dragot: 17 anni, nome d’arte stilizzato così come scritto, è figlia di Robert Aliaj Dragot, un importante uomo dello showbiz albanese. Le sue ispirazioni vanno da David Bowie e Björk alla composizione classica dei Ravel e Chopin.

Gustaph: 42 anni, nome d’arte di Stef Caers, è balzato agli onori delle cronache da diciannovenne con “Gonna lose you”. Ha suonato per sei anni con gli Hercules & Love Affair, insieme ai quali ha trovato la fama con “Blind” nel 2006. Ha già vissuto due Eurovision, a Lisbona nel 2018 e a Rotterdam nel 2021, in un caso da corista, nell’altro da vocal coach di Geike Arnaert degli Hooverphonic.

Hunter Falls: 27 anni, nome d’arte di Tchiah Ommar Abdulrahman, artista di Lovanio di origini curde, i cui parenti sono fuggiti dalla guerra in Iraq arrivando in Belgio nel 1991. Nel 2013 ha preso parte alla versione fiamminga di The Voice e nel 2017 è giunto terzo a MNM Rising Star. La sua quota è, con buona probabilità, dance.

Loredana: 36 anni, nome d’arte di Loredana De Amicis, ha già partecipato alla selezione nazionale nel 2014: faceva parte dei 2 Fabiola con Pat Krimson. Con “She’s after my piano” vinsero il Radio 2 Summer Hit. Vent’anni fa ha preso parte a Pour la Gloire, il talent show della RTBF. Con i 2 Fabiola ha messo insieme oltre mille esibizioni dal vivo.

The Starlings sono due: una è Kato Callebaut, 31 anni, l’altro è Tom Dice, 32 anni. Sì, proprio quel Tom Dice che, con “Me and my guitar“, fu sesto nell’Eurovision 2010 di Oslo. I due si sono incrociati spesso, ma le strade di un ukulele e di una chitarra si sono incontrate nel 2018. Ma c’è di più: i due sono anche una coppia sposata nella vita.

Belgio all’Eurovision

Il Belgio è stato rappresentato nel 2022 da Jérémie Makiese con “Miss you”. Per lui è arrivato il 19° posto con 64 punti al Pala Olimpico di Torino, dopo aver cantato per 16° nella finale.

Una sola (contestata) vittoria per il Paese, nel 1986 con “J’aime la vie” di Sandra Kim.