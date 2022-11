Eurovision 2023, diversi big fra i 20 autori del Festival da Canção

La tv pubblica portoghese RTP ha diramato la lista dei 20 autori chiamati a proporre altrettante canzoni per l’edizione 2023 del Festival da canção, che come di consueto selezionerà artista e brano che rappresenteranno il Portogallo a Liverpool, sede dell’Eurovision 2023, dal 9 al 13 maggio prossimi.

Saranno gli autori stessi poi ad invitare un interprete a cantare il proprio brano, oppure a decidere di interpretarlo in prima persona. Dei 20 artisti, 15 sono nomi di chiara fama o comunque con un’avviata carriera professionale alle spalle, mentre 5 sono stati selezionati con una open call indetta da RTP.

Il grande big in corsa: Ivandro contro tutti

Spicca all’occhio la presenza di Ivandro. Ex partecipante alla versione lusitana di Got Talent, è attualmente, da circa un mese e mezzo, il numero 1 della classifica dei singoli portoghesi col brano “Como tu”, duetto con Barbara Bandeira, altro nome prominente della musica lusitana.

Campione anche di streaming, Ivandro si presenta quindi con le credenziali da grande favorito, che però spesso nel concorso lusitano non hanno aiutato.

Barbara Tinoco, Claudia Pascoal e non solo

Due i nomi noti al pubblico eurovisivo. Il primo è quello di Claudia Pascoal, in gara con “O Jardim” nell’edizione di casa a Lisbona 2018. L’altro è quello di Barbara Tinoco, ex The Voice of Portugal, in gara nel 2020 con “Passe partout” e anche lei con un passaggio in duetto al primo posto, curiosamente anche in questo caso con un duetto assieme a Barbara Bandeira

L’altro nome interessante è quello di April Ivy, al secolo Mariana Barreiros Dos Santos Gonçalves, un album all’attivo e più nota per essere stata la compagna del calciatore del Manchester City Ruben Dias.

Una buona popolarità hanno anche Andrè Henriques, voce del gruppo Linda Martini; che ha recentemente esordito da solista; la cantautrice jazz Jacinta, la rock band You can’t win, Charlie Brown, un album al primo posto qualche anno fa e appena tornata sulle scene dopo sei anni di silenzio e la band The Happy Mess, reduce da un tour di successo in tutto il Paese.

Dalla scena indipendente arrivano il cantautore Churky (Diogo Rios), due album all’attivo, il collettivo Bandua, il rock dei Dapunsksportif, l’alternative pop dei Neon Soho, il percussionista Quim Albergaria, la band dei SAL e la fadista Teresinha Landeiro.

I cinque della open call

I cinque nomi selezionati dalla open call sono Edmundo Inácio, ex The Voice of Portugal; la pianista e cantautrice Inês Apenas, protagonista su TikTok e fresca di un EP uscito per una etichetta indipendente; la cantautrice Mimicat; la folk band dei Voodoo Marmalade e Moyah.

Il Portogallo all’Eurovision Song Contest

Il Festival da canção si svolgerà in due semifinali previste il 25 febbraio e 4 Marzo e la finale l’11 Marzo. In palio il biglietto vinto lo scorso anno da Maro, nona lo scorso Maggio a Torino con “Saudade, saudade”.

Una sola vittoria dal 1964, anno del debutto all’Eurovision, per i portoghesi, con la celeberrima “Amar pelos dois” di Salvador Sobral nel 2017 a Kyiv.

Il risultato rappresenta anche l’unico podio della storia lusitana. Dopo Sobral, il miglior risultato è di Lucia Moniz con l’iconica “O meu coração não tem cor”, sesta nel 1996, straordinario inno al multiculturalismo che prende spunto dalle popolazioni lusofone nel Mondo.