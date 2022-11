Junior Eurovision 2022: Italia, ecco “Bla bla bla” di Chanel Dilecta

Sul canale YouTube dello Junior Eurovision Song Contest è stata appena presentata “Bla bla bla” di Chanel Dilecta, la canzone in gara per l’Italia nell’edizione 2022 di Yerevan, Armenia.

Chanel Dilecta: “Bla bla bla” per lo Junior Eurovision

Il testo, come di consueto, è in italiano con una parte in inglese, in questo caso posizionata nella seconda metà della canzone.

Si tratta di un pezzo che strizza particolarmente l’occhio al pop, ma con le “parole, soltanto parole” che richiamano, almeno nel testo, una tra le più celebrate canzoni di Mina.

Il video è stato realizzato con una specie di occhio all’idea del viaggio attraverso la mente, rappresentato da Chanel Dilecta che si mette in testa una sorta di teletrasporto in un’altra realtà.

E non è neanche un caso il luogo nel quale il filmato è stato girato: si tratta del Museo della Radio e della Televisione di Torino, proprio la città che, quest’anno, ha fatto vivere all’Italia la bellissima emozione dell’Eurovision 2022 in casa, il terzo nella propria storia dopo Napoli 1965 e Roma 1991.

Gli autori della canzone italiana

La musica è stata composta da Marco Iardella, già autore di spicco dello Zecchino d’Oro, mentre al testo hanno collaborato Carmine Spera, Fabrizio Palaferri e Angela Senatore, anche loro tutti provenienti dall’ambiente dell’Antoniano.

Marco Iardella, tra le altre, ha composto “Cara mamma (Dear Mom)” di Fiamma Boccia, con cui l’Italia ha raggiunto il secondo e ultimo podio della propria storia allo JESC: fu terzo posto, dopo la vittoria di Vincenzo Cantiello nel 2014 con “Tu primo grande amore“. Quasi tutte le entries dal 2016 in poi portano anche la sua firma. Il “quasi” va tolto per Fabrizio Palaferri, coinvolto fin dal 2017. Si tratta invece di una prima assoluta per Angela Senatore.

L’Italia allo Junior Eurovision tra storia e novità

L’Italia, dopo un anno di assenza, ha partecipato all’edizione 2021 dello Junior Eurovision con “Specchio (Mirror on the wall)” di Elisabetta Lizza, un pezzo che strizzava l’occhio al pop-rock (che, visto un certo avvenimento del 22 maggio 2021, aveva senso eccome). La classifica non è però stata dalla sua parte: 10° posto con 107 punti.

L’edizione 2022 dello Junior Eurovision sarà la prima trasmessa su Rai 1: l’appuntamento è da Yerevan l’11 dicembre per le 16. Il commento sarà effettuato da Mario Acampa e Francesca Fialdini.