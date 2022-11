Junior Eurovision 2022, presentata “Dance” di Nare per l’Armenia

Si completa la presentazione dei brani che partecipano allo Junior Eurovision 2022, in programma domenica 11 dicembre al Karen Demirchyan Complex di Yerevan in Armenia. Sono proprio i padroni di casa dell’Armenia a chiudere la lista con “Dance”, affidata a Nare.

Il brano uptempo, riporta direttamente agli anni 80, porta la firma di due giovani nomi del pop armeno già con una importante carriera alle spalle: Grigor Kyokchyan e Nick Egibyan. Sarà interessante capire quanto la coreografia che la giovane interprete porterà sul palco ricalcherà un video scatenato ed allegro degno accompagnamento del brano.

L’Armenia allo Junior Eurovision

Selezionata internamente dalla tv nazionale, Nare Ghazaryan, è nata nel 2008 a Yerevan, ed è stata scelta fra le oltre 100 proposte arrivate alla tv da giuria nazionale, della quale faceva parte anche Rosa Linn, ultima recente rappresentante all’Eurovision Song Contest. Pratica la ginnastica ritmica a livello agonistico (fa parte della nazionale giovanile armena) mentre come cantante ha preso parte ad alcuni concorsi nazionali.

L’Armenia è alla quindicesima partecipazione nel concorso dal 2007, anno del debutto. Ha vinto due volte: nel 2010 con Vladimir Arzumanyan e lo scorso anno con “Qami Qami” di Malena ed è uno dei paesi col palmares migliore: vanta anche quattro secondi posti e due terzi posti. Ha ospitato il concorso nel 2011, nello stesso posto che ospiterà la rassegna 2022.

“Qami Qami” è anche la prima canzone armena dello Junior Eurovision Song Contest a raggiungere la vetta della classifica nazionale su iTunes.

Lo Junior Eurovision 2022

Saranno 16 i brani in concorso allo Junior Eurovision 2022. L’Italia sarà rappresentata dalla tredicenne veneta Chanel Dilecta Apolloni ed il brano “Bla bla bla”, che è stato presentato proprio nei giorni scorsi. In Italia l’evento sarà trasmesso per la prima volta in assoluto su Rai 1, dalle 15:50 circa, con il commento di Mario Acampa (giunto alla quinta edizione consecutiva come commentatore) e di Francesca Fialdini.