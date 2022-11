Eurovision 2022, Rosa Linn disco d’oro in Germania e nella Top 5 europea

Continua la grande ascesa di Rosa Linn e di “Snap”, canzone ventesima classificata all’Eurovision 2022. Questa settimana è arrivato il disco d’oro in Germania, che si assegna con 200.000 copie.

Il riconoscimento fa seguito al disco di platino in Italia (100.000 copie), ai dischi d’oro in Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera ed a quello d’argento nel Regno Unito (anche questo con 200.000 copie).

Fra l’altro il brano in Germania si è fermato soltanto all’ottavo posto e quindi ancora una volta sono stati anche gli streaming a contribuire al traguardo (come in tutte le certificazioni, eccezion fatta quella svedese, centrata con i soli 4 milioni di streaming).

Sale anche negli airplay e downloads

Il brano, che ha già collezionato anche una serie di piazzamenti ai piani altissimi delle classifiche europee, fra i quali l’ottavo posto in Italia, continua a salire anche nelle classifiche europee, sia dei downloads che negli airplay.

Questa settimana è al quinto posto della APC Chart, la classifica europea di riferimento per i downloads, la più completa in circolazione che esista dopo che da tempo non esiste più una Official Chart continentale.

Un altro posto guadagnato ed il brano potrebbe ancora salire, visto che continua a restare nelle charts europee.

Per quanto riguarda l’airplay, la classifica più completa di riferimento ovvero Eurotop44, la vede risalire dal quinto al terzo posto.

Se poi addirittura prendiamo in esame Radiomonitor, la classifica più utilizzata dalle etichette europee, ma che monitora solo le radio aderenti, la troviamo addirittura al secondo posto.

L’esibizione negli Usa

L’artista armena, prodotta da Tamar Kaprelian, la cantautrice statunitense figlia di esuli armeni che fu parte del supergruppo Genealogy all’Eurovision 2015, con “Face the shadow” sarà anche protagonista a Giugno, come opening act di alcune tappe del tour Usa di Ed Sheeran.

Ed intanto nei giorni scorsi ha avuto già l’occasione di saggiare il pubblico statunitense esibendosi al The Late Late Show with James Corden, il popolarissimo talk show in onda sulla CBS, l’emittente di proprietà del gruppo Paramount.