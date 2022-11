Eurovision, Måneskin e ABBA in nomination per i Grammy Awards 2023

Continua il percorso trionfale dei Måneskin, che dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021 con “Zitti e buoni” sono riusciti a entrare tra i grandi della musica mondiale. Il nome della band romana infatti figura nell’elenco delle nomination per i prestigiosi Grammy Awards.

Solo tre artisti italiani sono riusciti a portarsi a casa il Grammy Award: l’ultima è stata Laura Pausini (che quest’anno ha condotto l’Eurovision Song Contest insieme a Mika e Alessandro Cattelan) che nel 2006 si è aggiudicata la categoria Best Latin Pop Album con “Eschuca”. Prima di lei è stato Luciano Pavarotti, con ben 15 nominations e 5 vittorie, la prima per il Best Classical Vocal Soloist Performance con “Hits From Lincoln Center” nel 1979.

Prima ancora, nella prima edizione del 1959, il vincitore fu Domenico Modugno con “Nel blu dipinto di blu (Volare)”, premiata come Record of the Year.

I Måneskin sono in lizza per la categoria Best new artist, ma non sono gli unici eurovisivi in lizza per il grammofono d’oro: insieme a loro ci sono anche gli ABBA, che vantano ben quattro nominations ai Grammy Awards.

La band scandinava di maggior successo al mondo, che nel 1974 trionfò all’Eurovision Song Contest con la hit “Waterloo”, è infatti in nominations per le categorie Record of the year e Best group performance con il singolo “Don’t shut me down” e per Album of the year e Best pop vocal album per “Voyage”.

La reunion a fine 2021, con l’uscita di “Voyage” e del singolo “Don’t shut me down”, ha portato la band svedese ancora più in alto al punto da rischiare di vincere uno dei più importanti riconoscimenti in ambito musicale a livello mondiale.

L’ultima artista reduce dall‘Eurovision Song Contest a guadagnarsi la candidatura, a parte la band romana, è stata l’australiana Gina G, ottava classificata nel 1996 in quota Regno Unito con “Ooh aah just a little bit” e ben due anni dopo, per quella stessa canzone, candidata al premio per la miglior produzione EDM.