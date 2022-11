Eurovision 2022: “Snap” di Rosa Linn è la canzone più suonata dalle radio europee

“Snap” di Rosa Linn centra un record assoluto. Il brano della interprete armena, ventesimo classificato all’Eurovision 2022, è da ieri ufficialmente la canzone più suonata dalle radio europee.

Lo certifica Eurotop 44, la classifica continentale più completa di riferimento per gli ascolti radiofonici attualmente in circolazione, che è anche il nostro punto di riferimento, che rileva attraverso un software ed una metodologia accuratissimi migliaia di radio in tutto il Continente.

Balzo di due posizioni in una settimana, scavalcando anche “Celestial” di Ed Sheeran, seconda, con “Hold me closer” di Elton John e Britney Spears che scende dal primo al terzo.

Un primato che è doppio perché fa meglio anche dei Maneskin che con “Zitti e buoni” nel 2021 si fermarono ad un passo dalla vetta, battuti da Olivia Rodrigo e perché appartenente ad una interprete originaria dell’Armenia, Paese tradizionalmente lontanissimo dal mainstream.

La classifica di vendite e downloads

Il traguardo radiofonico, che in un certo senso va in scia ai trionfi su TikTok e Spotify, primo termometro del successo, fa seguito al disco di platino in Italia (100.000 copie), ai dischi d’oro in Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera nonché quello recentissimo in Germania ed a quello d’argento nel Regno Unito (anche questo con 200.000 copie).

Il brano sembra destinato a salire ancora anche nelle classifiche di vendita, dove APC Charts, anche in questo caso la classifica più completa in mancanza di una vera e propria classifica ufficiale, la vede ancora al quinto posto.

Tutto questo la rende sicuramente la canzone armena più famosa a livello internazionale non solo dell’Eurovision ma anche in assoluto, con il predecessore Aramp Mp3 ormai soltanto un lontano ricordo per i risultati centrati.