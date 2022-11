Junior Eurovision 2022, ecco i presentatori. Tra loro Iveta Mukuchyan

A meno di tre settimane dall’inizio dello Junior Eurovision 2022 sono stati rivelati sul sito ufficiale della manifestazione i tre presentatori, tutti volti noti agli eurofans. Si tratta infatti di Iveta Mukuchyan, Garik Papoyan e Karina Ignatyan, ma procediamo con ordine.

Iveta Mukuchyan, classe ’86, nasce a Yerevan ma da piccolissima i trasferisce in Germania dove vive tuttora, ed è nota al pubblico eurovisivo per aver rappresentato l’Armenia all’Eurovision 2016 con il brano “Lovewave”, che si piazzò al settimo posto con 249 punti.

Prima dell’Eurovision Song Contest, Iveta ha lavorato come modella e ha preso parte sia ad Hay Superstar nel 2009 (la versione armena di Idol) che alla seconda edizione di The Voice Germany, entrando a far parte del team di Xavier Naidoo (che avrebbe dovuto rappresentare la Germania nel 2016 ma fu poi sostituito). Con lo Junior Eurovision 2022 esordisce come conduttrice, un volto che sicuramente sarà apprezzato in Armenia e a livello internazionale.

Garik Papoyan, classe ’84, è stato il portavoce dell’Armenia all’Eurovision 2022 e nel recente passato ha scritto ben due canzoni per l’Eurovision ovvero “Not alone” di Aram MP3 (quarto posto nel 2014 e secondo maggior successo dell’Armenia dopo “Snap”) e “Walking out” di Srbuk (sedicesima in semifinale nel 2019). Non solo musicista, ma anche comico e presentatore, è uno dei nomi di punta della televisione armena nonché il più esperto rispetto alle sue due colleghe.

Oltre ad una florida carriera televisiva, vanta anche alcuni successi in radio con Sona Rubenyan, la vincitrice della quinta ed ultima edizione di Hay Superstar, tra cui “Lusin” (nominata come Hit dell’anno agli Swallow Music Awards, un importante riconoscimento in Armenia).

Karina Ignatyan ha compiuto da poco 16 anni, ed ha rappresentato nel 2009 l’Armenia a Gliwice con il brano “Colors of your dream” chiudendo al nono posto, oltre ad aver fatto da portavoce allo Junior Eurovision 2021 a Parigi. È la quinta volta che una rappresentante viene selezionata come presentatrice allo Junior Eurovision Song Contest, le precedenti sono state in ordine cronologico Lizi Pop (Georgia 2014, presentò nel 2017), Helena Meraai (Bielorussia 2017, presentò nel 2018), Roksana Węgiel (Polonia 2018, presentò nel 2019) e infine Carla Lazzari (Francia 2019, presentò l’anno scorso)

Verso lo Junior Eurovision 2022

Manca sempre meno all’inizio della ventesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest, e con la rivelazione dei presentatori si può dire che è tutto quanto pronto per iniziare. Lo Junior Eurovision 2022 si terrà il prossimo 11 dicembre a Yerevan, la capitale dell’Armenia, all’interno dell’Arena Demircian, completamente ristrutturata per l’occasione.

Per la ventesima edizione del concorso per ragazzi l’Armenia ha deciso di fare le cose in grande, difatti lo Junior Eurovision 2022 sarà il più costoso della storia, con un costo di circa 13 milioni di euro (poco meno di quanto spese la Svezia per organizzare l’Eurovision nel 2013 e nel 2016) e toccherà ai rappresentanti illuminare l’intera città di Yerevan a seguito di una speciale delega da parte del governo armeno.

Ecco un riepilogo di tutti i cantanti in gara per nazione:

Per la prima volta in assoluto, l’evento sarà trasmesso su Rai 1 con il commento di Mario Acampa (giunto ormai al suo quinto JESC) e Francesca Fialdini, l’orario sembrerebbe essere stato anticipato di un’ora rispetto al solito (alle 15 CET anziché alle 16 CET) per venire incontro alla grande differenza di fuso orario dell’Armenia rispetto al resto dell’Europa.

A partire dal 9 dicembre sarà possibile sostenere la nostra rappresentante tramite il voto online al sito www.jesc.tv e sarà nuovamente possibile votarla nell’arco di tempo che sarà annunciato dai presentatori e ribadito dai commentatori.