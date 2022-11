X Factor 2022: Rosa Linn (Eurovision) ospite nella quinta serata live

Un altro tocco di Eurovision si aggiunge a quanto già X Factor, giunto alla sua edizione numero 16, propone.

Rosa Linn a X Factor

Tra gli ospiti della quinta puntata live, infatti, c’è Rosa Linn, l’artista in gara per l’Armenia nell’edizione di Torino 2022 con “Snap”, giunta ventesima in finale e poi protagonista di un grandissimo balzo nelle classifiche di tutto il mondo grazie a TikTok.

La fama di “Snap”

La canzone eseguita da Rosa Linn è diventata la terza con più stream nella storia di Spotify, con oltre 319 milioni (non contando le varie altre versioni).

Davanti ha solo “Arcade” (Duncan Laurence, Paesi Bassi 2019, 1° posto) e “Zitti e buoni” (Måneskin, Italia 2021, 1° posto): per le due canzoni citate rispettivamente 837.5 (versione singola, senza Fletcher: con quella si sfiora il miliardo) e poco più di 353 milioni.

Tutti i dati sono aggiornati alle 9:15 di oggi.

In Italia, “Snap” è salita fino al numero 8 della classifica FIMI e ha inoltre ricevuto la certificazione disco di platino, corrispondente a oltre 100.000 copie vendute. Nondimeno, è diventata la canzone più suonata nel radio airplay in Europa. Ed in Italia è arrivata anche la versione bilingue, eseguita col cantautore genovese Alfa.

L’Eurovision a X Factor

Nella stessa serata, quella di giovedì prossimo (24 novembre), sarà inoltre ospite Lazza, nome d’arte del rapper Jacopo Lazzarini.

A proposito di figure viste all’Eurovision 2022, a X Factor, nella prima puntata live, è stato ospite Dardust, che ha fatto parte dell’interval act della prima semifinale al Pala Olimpico del capoluogo piemontese.

Non va chiaramente dimenticato come a condurre l’edizione 2022 ci sia Francesca Michielin, che ha portato in alto la bandiera dell’Italia nel 2016 con “No Degree of Separation“, versione con una strofa in inglese di “Nessun grado di separazione“. A Stoccolma concluse al 16° posto con 124 punti, ma è sempre rimasta legatissima al concorso.

E ieri è passato da X Factor anche Alessandro Cattelan, per dieci anni conduttore del talento show prima di approdare in RAI e lo scorso maggio al timone dell’Eurovision. Chissà che non ci sia stato anche il suo zampino nel portare Rosa Linn a X Factor.

X Factor: lo stato delle cose

L’edizione attuale del talent show che, dalla sua quinta edizione, è approdato su Sky (e proprio in quell’occasione è stato vinto da Francesca), vede ancora in corsa i seguenti artisti:

Con Rkomi : Santi Francesi e Joëlle

: Santi Francesi e Joëlle Con Fedez : Omini e Linda

: Omini e Linda Con Dargen D’Amico : Disco Club Paradiso e Beatrice Quinta

: Disco Club Paradiso e Beatrice Quinta Con Ambra Angiolini: Tropea

La puntata di cui stiamo parlando andrà in onda giovedì 24 novembre su Sky Uno e verrà replicata mercoledì 30 in chiaro su TV8.