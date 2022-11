Måneskin premiati agli American Music Awards con “Beggin'” Favorite Rock Song

Nella notte è arrivata una grande soddisfazione per i Måneskin. I vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021 per l’Italia hanno infatti conquistato uno degli American Music Awards.

I Måneskin premiati

In particolare, a loro è andata la “Favorite Rock Song”, che in questo caso è “Beggin’“, la loro cover di grande successo della canzone originariamente dei Four Seasons (Frankie Valli, Bob Gaudio, Tommy DeVito e Nick Massi).

Per Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio gioia arricchita dal particolare modo in cui si sono presentati alla premiazione: in reggicalze al posto dei pantaloni, il che ha scatenato ancora una volta la fantasia e il gaudio dei fan.

“Beggin'” ha ricevuto una quantità inestimabile di certificazioni, oltre a uno dei Billboard Music Awards sempre nel 2022: rimanendo sui Paesi più conosciuti, disco di diamante in Francia, quadruplo platino in Australia e Canada, triplo in USA e Italia e unico (ma importante: 600.000 copie vendute) nel Regno Unito. Il conteggio dei dischi di platino, ad ogni modo, ammonta a svariate decine.

Le altre nomination

I Måneskin erano stati nominati anche in altre tre categorie: “New Artist of the Year” (vincitore Dove Cameron), “Favorite Pop duo or Group” (BTS) e “Favorite Rock Artist” (Machine Gun Kelly).

Non solo: la colonna sonora del film “Elvis” di Baz Luhrmann, cui i Måneskin hanno collaborato con “If I can dream” (che abbiamo visto anche al Pala Olimpico di Torino nell’interval act dell’Eurovision 2022), è stata anch’essa premiata.

Måneskin: Grammy e non solo

Si apre dunque un ulteriore fronte, che già vede la band romana in corsa per un Grammy Award, in quella che è la loro prima nomination della carriera nella categoria “Best New Artist”, in cui se la giocano con Anitta, Omar Apollo, Domi and JD Beck, Samara Joy, Latto, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

Inoltre, proprio oggi è arrivata la certificazione doppio platino per “Coraline“, una delle canzoni più intense del gruppo, atteso anche dal nuovo album “Rush”, in arrivo il 7 gennaio 2023. In più, c’è stato il raddoppio delle date negli stadi: saranno dunque due gli appuntamenti sia a San Siro che all’Olimpico, a Roma il 20 e 21 luglio e a Milano il 24 (sold out) e 25.