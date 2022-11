Eurovision 2023, niente giurie per le semifinali. Voterà anche il resto del Mondo

Il reference group dell’Eurovision Song Contest 2023 ha annunciato alcune modifiche al sistema di votazione per l’edizione che si svolgerà il prossimo maggio (dal 9 al 13) a Liverpool, nel Regno Unito.

La modifica più importante riguarda il fatto che i 20 paesi che accederanno alla finale (10 per ciascuna semifinale), verranno decisi esclusivamente dai telespettatori, invece che dalla consueta combinazione giuria-televoto come avviene dal 2009.

Questa combinazione mista giuria-televoto resterà tuttavia per la finale, con ciascuna emittente nazionale che continuerà dunque ad indicare un panel di esperti del mondo dell’industria musicale che saranno chiamati a contribuire alla scelta del vincitore assieme al pubblico da casa.

L’altra grande novità è che sarà aggiunto un ulteriore set di punti: per la prima volta in assoluto, coloro che guardano in paesi che non partecipano al concorso potranno anche votare le loro canzoni preferite online. I loro voti verranno sommati e convertiti in punti che avranno lo stesso peso di un paese partecipante sia alle semifinali che alla finale. Non ci sarà invece una giuria “resto del Mondo”.

Le parole di Österdahl

Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, spiega:

Nel corso dei suoi 67 anni di storia, l’Eurovision Song Contest si è costantemente evoluto per rimanere rilevante ed emozionante. Questi cambiamenti riconoscono l’immensa popolarità dello spettacolo dando più potere al pubblico del più grande evento di musica dal vivo del mondo. Nel 2023 solo gli spettatori dell’Eurovision Song Contest decideranno quali paesi arriveranno alla finale e, riflettendo l’impatto globale dell’evento, tutti coloro che guardano lo spettacolo, ovunque vivano nel mondo, possono esprimere il proprio voto per le loro canzoni preferite. Coinvolgendo anche giurie di professionisti della musica nel decidere il risultato finale, tutte le canzoni della finale possono essere valutate in base a criteri più ampi possibili. Manterremo anche tradizione di viaggiare in Europa e in Australia per raccogliere punti e garantire un’emozionante sequenza di votazioni con il vincitore rivelato solo alla fine dello spettacolo.

Contrasto alle irregolarità

Il pubblico di tutti i paesi partecipanti potrà ancora votare tramite SMS, telefono o tramite l’app Eurovision Song Contest. Coloro che guardano nel resto del mondo potranno votare tramite una piattaforma online sicura utilizzando una carta di credito del loro paese.

EBU fa sapere che “a seguito della natura senza precedenti delle irregolarità di voto riscontrate nell’edizione 2022, è stato istituito un gruppo di lavoro di membri EBU che è stato chiamato ad esaminare le varie soluzioni per proteggere l’integrità dell’evento. Le raccomandazioni sono state approvate dal Reference Group, dal consiglio di amministrazione del concorso e dal comitato esecutivo dell’EBU”.