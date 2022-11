Junior Eurovision 2022, Rosa Linn e Maléna parte dell’interval act

News dall’Armenia per lo Junior Eurovision 2022: Maléna e Rosa Linn saranno parte integrante dell’interval act al Karen Demyrchian Sport Complex di Yerevan il prossimo 11 dicembre.

Rosa Linn come già sappiamo ha rappresentato l’Armenia all’Eurovision 2022 di Torino con la celeberrima “Snap”. Sebbene sia passata sostanzialmente inosservata a Torino (pur riportando l’Armenia in finale a distanza di 5 anni dall’ultima volta), ha vissuto una seconda vita durante l’estate 2022, grazie alla viralità raggiunta su TikTok, con la quale ha acquisito stream su stream superando ad agosto “Brividi”.

Al momento ha superato i 330 milioni di streams su Spotify, certificandosi come la terza canzone più riprodotta di sempre dell’Eurovision, seconda solo a “Zitti e buoni” dei Maneskin e ad “Arcade” di Duncan Laurence, ed è stata anche la prima canzone eurovisiva del terzo millennio ad essere certificata disco di platino in Italia (certificando dunque 100 mila copie). Allo Junior Eurovision 2022, la cantante eseguirà nuovamente “Snap” ma in un’inedita versione con uno strumento tradizionale armeno, come viene dichiarato sul sito ufficiale dello Junior Eurovision.

Insieme a Rosa Linn sul palco ci sarà ovviamente Maléna, nome d’arte di Aprine Martoyan, vincitrice dello scorso Junior Eurovision a Parigi con “Qami qami” che si esibirà presentando il suo nuovo brano intitolato “Can’t feel anything” (di cui pubblicherà a breve il video ufficiale). Un curiosissimo destino che unisce le due cantanti, considerando che la stessa Rosa Linn aveva provato a rappresentare l’Armenia allo Junior Eurovision con il brano “Gitem” (accreditata a Rosa Konstandyan, vero nome della cantautrice), senza però vincere le selezioni, e questa volta avrà la possibilità di prendere parte alla rassegna per ragazzi.

Designata originariamente per lo Junior Eurovision 2020, Maléna è la prima vincitrice dello Junior Eurovision a contare più di una partecipazione, ed a Parigi ha sbaragliato tutta la concorrenza con il brano “Qami qami”, che ha incontrato i favori del voto online superando le due avversarie in testa Polonia e Francia, classificatesi rispettivamente seconda e terza. Ha preso parte anche all’Eurovision 2022 di Torino, in cui ufficializzava Yerevan come città ospitante dello Junior Eurovision 2022 e ha ripercorso insieme ad Alessandro Cattelan tutto ciò che è successo prima, durante e dopo la vittoria dell’Armenia.

Inoltre per la ventesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest, l’Armenia e l’emittente pubblica stanno cercando di fare il possibile per invitare tutti i vincitori delle passate edizioni, tra cui dovrebbe esserci lo stesso Vincenzo Cantiello, che vinse lo Junior Eurovision 2014 all’esordio del tricolore con il brano “Tu primo grande amore”.

Non è noto tuttavia se vi prenderanno tutti parte, soprattutto perché diversi ex vincitori hanno preso strade radicalmente diverse da quella della musica, ma sarebbe la prima “reunion” dopo quello che avvenne nel 2010 con i precedenti sette vincitori che si esibirono in Bielorussia. Chi ha già annunciato che non sarà presente è Maria Isabel, vincitrice nel 2004 per la Spagna con “Antes muerta que sencilla”.

Verso lo Junior Eurovision 2022

Manca sempre meno all’inizio dello Junior Eurovision 2022, e con la rivelazione dei presentatori si può dire che è tutto quanto pronto per iniziare. Lo Junior Eurovision 2022 si terrà il prossimo 11 dicembre a Yerevan, la capitale dell’Armenia, all’interno dell’Arena Demircian, completamente ristrutturata per l’occasione.

Per la ventesima edizione del concorso per ragazzi l’Armenia ha deciso di fare le cose in grande, difatti lo Junior Eurovision 2022 sarà il più costoso della storia, con un costo di circa 13 milioni di euro (poco meno di quanto spese la Svezia per organizzare l’Eurovision nel 2013 e nel 2016) e toccherà ai rappresentanti illuminare l’intera città di Yerevan a seguito di una speciale delega da parte del governo armeno.

Ecco un riepilogo di tutti i cantanti in gara per nazione:

Per la prima volta in assoluto, l’evento sarà trasmesso su Rai 1 con il commento di Mario Acampa (giunto ormai al suo quinto JESC) e Francesca Fialdini, a partire dalle 15:50 come negli altri anni.

A partire dal 9 dicembre sarà possibile sostenere la nostra rappresentante tramite il voto online al sito www.jesc.tv e sarà nuovamente possibile votarla nell’arco di tempo che sarà annunciato dai presentatori e ribadito dai commentatori. Voto online e voto delle giurie determineranno il vincitore dello Junior Eurovision 2022.