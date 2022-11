Melodifestivalen 2023, tutti contro tutti nella semifinale

L’emittente nazionale svedese SVT ha annunciato cambiamenti per la semifinale del Melodifestivalen 2023, la selezione svedese per l’Eurovision, che si svolgerà dal primo sabato di febbraio al secondo sabato di marzo come di consuetudine.

Rispetto agli altri anni il format della semifinale (chiamata Andra Chansen fino al 2021) è stato infatti semplificato. Secondo il noto tabloid Aftonbladet, saranno ammessi alla semifinale il terzo e il quarto posto di ogni Deltävling (quarto di finale) come di consueto, ma le otto canzoni saranno in gara in un’unica manche, dalla quale le quattro canzoni con i punteggi più alti al televoto avanzeranno alla finale. L’assegnazione dei punti spetterà ancora una volta ai sette gruppi di età tramite l’app gratuita del Melodifestivalen ed ai voti da telefono fisso o mobile.

Un cambiamento che per certi versi si aspettava già dall’anno scorso, quando in realtà l’unico cambiamento fu la divisione in due manches, dalle quali le due canzoni con il punteggio più alto andavano in finale, a spuntarla in quell’occasione furono Tone Sekelius e Anna Bergendahl nel primo turno e Theoz e Cazzi Opeia nel secondo turno.

Negli anni precedenti l’Andra Chansen ha subito varie modifiche negli anni: introdotta inizialmente nel 2002 con l’inizio dell’era Christer Björkman, fino al 2006 funzionava in maniera simile a come funzionerà il prossimo anno ma con solo due posti disponibili e non più quattro, dal 2007 al 2014 sono stati introdotti dei duelli 1 contro 1 che sfociavano in due scontri finali dai quali si trovavano gli ultimi due finalisti. Dal 2015 fino al 2021 con l’aggiunta di due finalisti in più al Melodifestivalen, l’Andra Chansen è consistita in quattro duelli 1 contro 1 in cui passava in finale chi aveva il punteggio più alto.

Un altro cambiamento è che durante la semifinale, i voti ricevuti al momento saranno presentati al pubblico, ovvero che gli spettatori sapranno, in ordine casuale, quali canzoni rischiano di essere eliminate definitivamente e quali hanno ricevuto più punti e quindi più propense ad accedere alla finale. I risultati finali saranno presentati dal vivo e mostreranno anche qual è la canzone preferita da ogni fascia d’età, che ricordiamo essere 3-9/10-15/16-29/30-44/45-59/60-74/75+ anni.

Ritorna inoltre il tour delle città che era stato annullato sia nel 2021 che nel 2022 a causa dell’avanzare della pandemia di Covid-19, dunque il Melodifestivalen 2023 si terrà nelle sei città che erano già state designate per il Melodifestivalen 2022:

Deltävling 1 Göteborg, 4 febbraio 2023 Deltävling 2 Linköping, 11 febbraio 2023 Deltävling 3 Lidköping. 18 febbraio 2023 Deltävling 4 Malmö, 25 febbraio 2023 Semifinal Örnsköldsvik, 4 marzo 2023 Final Stoccolma, 11 marzo 2023

L’evento sarà presentato da Farah Abadi (già presente nell’edizione 2022 presentata da Oscar Zia) e da Jesper Rönndahl, entrambi annunciati lo scorso 27 settembre ed entrambi all’esordio nella conduzione del Melodifestivalen.

Dal Melodifestivalen 2023 all’Eurovision Song Contest

La Svezia ha selezionato tutti i suoi partecipanti (ad eccezione della prima rappresentante Alice Babs, scelta dalle radio) tramite il Melodifestivalen, che è la terza selezione nazionale per l’Eurovision più vecchia di tutte, preceduta dal Dansk Melodi Grand Prix (1957) e dal Festival di Sanremo (1951).

La Svezia si annovera come uno dei Paesi più forti ed agguerriti all’Eurovision Song Contest, che in gran parte dei casi ha dimostrato di curare molto le performance affinché risultino televisivamente perfette, traducendo questa perfezione “visiva” anche in ottimi risultati all’Eurovision Song Contest. Difatti la Svezia ad oggi conta ben sei vittorie e tredici podi in totale, con una presenza fissa in top 10 dal 2011 al 2019 fatta eccezione per il 2013.

Al Melodifestivalen 2022 ha trionfato Cornelia Jakobs in una gara all’ultimo voto contro il favorito del pubblico Anders Bagge, e ha fatto brillare “Hold me closer” a Torino, chiudendo al quarto posto con 438 punti divenendo la prima cantante a superare i 400 punti totali senza giungere sul podio (era a meno di 30 punti di distanza dalla Spagna di Chanel arrivata terza e dal Regno Unito di Sam Ryder arrivato secondo).

Chi sarà il vincitore del Melodifestivalen 2023 che rappresenterà la Svezia a Liverpool? Non ci resta che attendere che le canzoni vengano rivelate!