Sanremo Giovani, ecco il cast completo. Lineup del Festival il 4 dicembre

Si completa il cast di Sanremo Giovani, con 12 artisti che il 16 dicembre in diretta su Rai 1 si giocheranno tre posti per l’Ariston ed il Festival di Sanremo 2023, anche quest’anno a girone unico.

La commissione artistica di Area Sanremo presieduta dallo stesso conduttore Amadeus e composta dall’autrice Rai Lavinia Iannarilli, dal critico musicale Paolo Biamonte e dal regista e autore del Festival 2022 Sergio Rubino ha scremato i brani da 46 a 20 ed infine a 4, scegliendo coloro che approdano alla finale, aggiungendosi agli 8 selezionati invece attraverso Sanremo Giovani.

Si tratta dei Colla Zio, band della Gen Z, di FIAT 131, al secolo Alfredo Bruno, cantautore calabrese, vincitore dell’edizione 2022 di Deejay Onstage, del duo ROMEO & DRILL della scuderia Leave Music che lo scorso anno ha sfornato Yuman e negli anni passati Gaudiano ed Avincola ed infine di Noor.

Appena 17 anni, Noor vive ad Urbino ed è nata da padre italiano e madre del Kirghizistan. Noor Amelie Mocchi è un nome piuttosto celebre su TikTok, ma soprattutto, è stata di recente protagonista del programma di RaiPlay “Tu non sai chi sono io”.

Il cast completo di Sanremo Giovani 2022

Ecco dunque i 12 artisti, per altrettante canzoni in gara il prossimo 16 dicembre. Dove non è presente ancora il link, è perchè il brano non è ancora stato pubblicato.

Ricordiamo che questi brani non potranno essere portati in gara al Festival di Sanremo, in quanto già editi: tutti gli artisti selezionati hanno già sottoposto alla commissione un secondo brano, che sarà quello che eventualmente presenteranno in gara all’Ariston se dovessero vincere Sanremo Giovani.

Sanremo 2023: verso l’annuncio della lineup

Intanto, Amadeus ha comunicato che la lineup del Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio, non verranno più annunciati al TG1 della sera nei giorni 2 e 3 dicembre, bensì in quello delle 13.30 del 4 dicembre.

Il motivo è da ricercarsi probabilmente nel fatto che fino al 18 dicembre il TG1 delle 20 va in realtà in onda alle 19.15 per lasciare poi spazio ai Mondiali di calcio di Qatar 2022 e quindi non ha lo stesso pubblico che avrebbe in condizioni normali.

Dunque quello dei 22 artisti selezionati – ai quali si aggiungeranno i vincitori di Sanremo Giovani – sarà un annuncio “diurno”.

No a superospiti italiani

Un’altra svolta sarà quella che – finalmente – non ci saranno superospiti italiani. I grandi nomi della nostra musica, o almeno quelli Under 70, se vorranno venire a promuovere la loro musica a Sanremo, dovranno farlo mettendosi in gioco.

Nell’ambito della Milano Music Week Amadeus ha spiegato:

Non avrò super ospiti italiani quest’anno, se non quelli che hanno compiuto i 70 anni di età. Preferisco, come è giusto, celebrare un personaggio storico della musica italiana che deve essere giustamente presentato come super ospite, tutti gli altri sarò onorato di averli in gara

Sono già stati annunciati alcuni nomi che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston: Chiara Ferragni sarà co-conduttrice per la prima e l’ultima sera, mentre in tutte e cinque le sere al fianco del conduttore romagnolo ci sarà Gianni Morandi, terzo classificato lo scorso anno con “Apri tutte le porte”.

Il vincitore del Festival di Sanremo 2023, salvo rinuncia, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023, in programma dal 9 al 13 maggio prossimi a Liverpool, nel Regno Unito.