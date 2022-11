Eurovision 2023, cambiamenti in vista per la Norvegia

Insieme all’annuncio del cast completo del Melodifestivalen 2023, anche l’emittente norvegese NRK ha annunciato dei cambi nel format del Melodi Grand Prix, la selezione nazionale che sceglierà il prossimo rappresentante della Norvegia all’Eurovision 2023.

Come lo scorso anno saranno 21 gli artisti e i gruppi che si sfideranno per rappresentare il Paese nordico, suddivisi in tre semifinali, con la conduzione di Arianrhod Engebø e Staysman. Tuttavia, a differenza delle precedenti edizioni, quest’anno non ci sarà nessun artista o gruppo qualificato di diritto alla finale ma dovranno tutti quanti superare le fasi eliminatorie.

In merito a ciò il produttore esecutivo nonché capodelegazione della Norvegia Stig Karlsen ha spiegato:

C’erano tante buone ragioni per la presenza di partecipanti qualificati di diritto, ma il Melodi Grand Prix è in costante evoluzione. Cerchiamo un modello competitivo che sia più facile da comprendere e dove tutti gli artisti partono dallo stesso punto. Così facendo si genererà più discussione e le carte saranno sempre rimescolate.

Non ci sarà neanche la Second Chance, che permetteva ad un eliminato in semifinale di essere ripescato per la finale, nè ci saranno più i duelli che caratterizzavano le semifinali. Sarà dunque un tutti contro tutti che permetterà ai primi tre classificati di passare in finale, dove voterà non solo il televoto come negli ultimi anni ma verrà reintrodotta la giuria internazionale (alla quale partecipò anche l’Italia nel 2019).

Per la terza volta nella storia del Melodi Grand Prix, la finale della manifestazione non si terrà ad Oslo, bensì a Trondheim (che già ospitò la finale nel 2020). La motivazione risiede nella volontà di riportare il concorso norvegese in una grande Arena dopo due anni di pandemia che hanno messo in ginocchio il mondo intero.

I ventuno partecipanti saranno presentati al pubblico tramite una conferenza stampa a Marienlyst, un quartiere di Oslo, mercoledì 4 gennaio, nella quale si scoprirà anche in quale semifinale si esibiranno gli artisti. Tutte le canzoni saranno rivelate il lunedì della settimana della semifinale corrispondente e non più tutte insieme com’è avvenuto l’anno scorso. Qui il calendario completo delle date:

4 gennaio – Annuncio partecipanti al Melodi Grand Prix

9 gennaio – Rivelazione brani della prima semifinale

14 gennaio – Prima semifinale

16 gennaio – Rivelazione brani della seconda semifinale

21 gennaio – Seconda semifinale

23 gennaio – Rivelazione brani della terza semifinale

28 gennaio – Terza semifinale

4 febbraio – Finale

La Norvegia verso l’Eurovision 2023

La Norvegia ha debuttato all’Eurovision Song Contest nel 1960, vincendo tre volte la competizione: 1985, 1995 e 2009, ma detiene il record per essere il Paese che più volte è finito all’ultimo posto. La vittoria del 2009 è arrivata grazie ad Alexander Rybak con la sua “Fairytale”. Il cantante bielorusso naturalizzato norvegese ha rappresentato il suo Paese anche all’Eurovision 2018 di Lisbona dove si è piazzato al 15° posto (con i 12 punti della giuria italiana). Dall’introduzione delle semifinali nel 2004 la Norvegia ha sempre centrato un posto per la finale fatta eccezione negli anni 2007, 2011 e 2016.

All’Eurovision 2022 è stata rappresentata da due lupi antropomorfi che nessuno ha mai visto in volto, i Subwoolfer, con il brano “Give that wolf a banana”, finendo al decimo posto a Torino. Il brano è stato anche uno dei primissimi brani dell’Eurovision 2022 ad essere passato nelle radio italiane, e i Subwoolfer si sono resi partecipi di una simpatica gag con Nonna Rosetta, la nonna di Casa Surace deceduta pochi giorni fa.

L’Eurovision 2023 si terrà a Liverpool in Regno Unito dal 9 al 13 maggio, organizzato dalla BBC in collaborazione con UA:PBC, l’emittente ucraina che curerà l’identity del concorso, e i Paesi partecipanti saranno 37. Chi succederà ai Subwoolfer? Riuscirà nell’intento di ottenere la quarta agognata vittoria della Norvegia?