Melodifestivalen 2023, ecco il cast completo: ritorna Loreen

Uno degli eventi più attesi per la stagione eurovisiva scalda i motori: in mattinata è stato reso noto per intero il cast del Melodifestivalen 2023, e come ogni anno è ricco di new entry, abitudinari e vecchie glorie.

Deltävling 1 ( Göteborg )

Elov & Beny – Raggen går

Eva Rydberg & Ewa Roos – Länge leve livet

Jon Henrik Fjällgren, Arc North feat. Adam Woods – Where you are (Sávežan)

Loulou La Motte – Inga sorger

Rejhan – Haunted

Tone Sekelius – Rhythm of my show

Victor Crone – Diamonds

Deltävling 2 ( Linköping)

Eden – Comfortable

Maria Sur – Never give up

Panetoz – On my way

Tennessee Tears – Now I know

Theoz – Mer av dig

Uje Brandelius – Grytan

Wiktoria – All my life (Where have you been)

Deltävling 3 (Lidköping)

Casanovas – Så Kommer Känslorna Tillbaka

Ida-Lova – Låt Hela Stan Se På

Laurell – Sober

Marcus & Martinus – Air

Melanie Wehbe – For the show

Nordman – Släpp Alla Sorger

Paul Rey – Royals

Deltävling 4 ( Malmö)

Axel Schylström – Gorgeous

Emil Henrohn – Mera mera mera

Kiana – Where did you go

Loreen – Tattoo

Mariette – One day

Signe & Hjördis – Edelweiss

Smash into pieces – Six feet under

Melodifestivalen 2023, tra ritorni e nuove leve

Sono ben 14 gli artisti che prenderanno parte al Melodifestivalen 2023 dopo avervi preso parte più volte in passato. Tra coloro che non hanno mai vinto troviamo Axel Schylström (MF 2017), Eva & Ewa (MF 2021, Eva Rydberg ha partecipato anche nel 1977), Jon Henrik Fjällgren (MF 2015, 2017, 2019), Mariette (MF 2015, 2017, 2018, 2020), Nordman (MF 2005, 2008), Panetoz (MF 2014, 2016), Paul Rey (MF 2020, 2021), Theoz (MF 2022), Tone Sekelius (MF 2022) e Wiktoria (MF 2016, 2017, 2019).

Tra gli ex rappresentanti ci sono Loulou LaMotte, che avrebbe dovuto rappresentare la Svezia nel 2020 con le Mamas ed il brano “Move”, Victor Crone che rappresentò l’Estonia all’Eurovision 2019 con il brano “Storm” (e prese parte ad altri due Melodifestivalen, nel 2015 e nel 2020), ma la rappresentante che pochi si aspettavano è Loreen.

Esattamente lei, l’iconica vincitrice dell’Eurovision 2012 con “Euphoria” a Baku che vinse con il maggior numero di 12 punti per il vecchio sistema di voto, e che fino al 2021 è stata l’esibizione più vista in assoluto sul canale dell’Eurovision (finché non è stata spodestata dai Maneskin nell’anno della vittoria). Dopo essere stata eliminata nel 2017 in Andra Chansen con l’incompresa “Statements” (più affine alla sua attuale discografia), ritorna in pompa magna per il suo quarto Melodifestivalen, con lo stesso team dietro “Euphoria” (Peter Boström e Thomas G:son) e l’aggiunta di Jimmy Thörnfeldt, Jimmy Jansson e Moa Anna Carlebecker (nota con il nome d’arte di Cazzi Opeia).

Moltissimi ritorni anche tra gli autori, Jimmy Jansson, Thomas G:son, Joy e Linnea Deb e Laurell Barker hanno realizzato complessivamente la metà dei brani che prenderanno parte al Melodifestivalen 2023. Per Laurell Barker e Melanie Wehbe (ex fidanzata di Mariette) si tratta di un esordio come partecipanti dopo anni dietro le quinte come compositrici (Laurell Barker ha composto tra gli altri “She got me” di Luca Hanni, quarta a Tel Aviv nel 2019).

Farà molto parlare anche la partecipazione di Maria Sur, nata a Zaporizhzhia in Ucraina, che aveva preso parte all’ultima edizione di Golos (The Voice), iniziata a fine gennaio ed interrotta dopo cinque puntate a seguito dell’invasione della Russia. Lei e sua madre hanno trovato rifugio in Svezia – mentre il padre è andato in guerra – grazie ad una raccolta fondi iniziata da lei e da Sarah Dawn Finer ha raccolto 80 milioni di corone svedesi da inviare in supporto all’Ucraina.

Tra i grandi nomi del pop ci sono indubbiamente i gemelli Marcus & Martinus. Norvegesi, classe 2002, prenderanno parte ad una selezione nazionale per la prima volta in assoluto. Con quasi un milione di ascoltatori mensili, sono dei veri e propri idoli per i giovanissimi, e la loro hit del 2015 “Elektrisk” mantiene il record per essere rimasta in top 10 nell’airplay norvegese per 66 settimane di fila (quasi un anno e mezzo). Reduci dalla vittoria all’ultima edizione svedese de “Il Cantante Mascherato”, lavorano in Svezia e collaborano con produttori e autori svedesi (tra cui i sopracitati Thornfeldt e i fratelli Deb, che hanno firmato il loro brano).

L’ultimo Melodifestivalen ha visto la vittoria di una donna solista dopo 8 anni, ovvero Cornelia Jakobs, con il brano “Hold me closer”, che ha riportato in top 5 la Svezia dopo tre anni (ed al secondo posto per le giurie). Chi sarà il suo successore e rappresenterà la Svezia all’Eurovision 2023? Lo scopriremo quando tutto quanto prenderà vita, a partire dal 4 febbraio prossimo con il primo Deltävling.