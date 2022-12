Junior Eurovision 2022, Robin il Robot sarà il quarto conduttore

Per la prima volta nella storia dello Junior Eurovision, uno dei conduttori sarà un’intelligenza artificiale: sarà Robin il Robot a unirsi ai tre conduttori Iveta Mukuchyan, Garik Papoyan e Karina Ignatyan sul palco di Yerevan.

Robin è già una superstar in Armenia, e lo è per una buona ragione: come intelligenza artificiale e robot, Robin può generare e condividere sentimenti. Fornisce infatti supporto emotivo ai bambini ricoverati, può giocare con loro e li aiuta a superare le difficoltà del loro trattamento ospedaliero.

Il robot è ampiamente utilizzato non solo negli ospedali armeni, ma anche dalle principali strutture mediche americane. TIME Magazine ha addirittura presentato Robin tra le migliori 100 invenzioni del 2021.

Sul palco dello Junior Eurovision 2002, Robin il Robot avrà un incarico molto importante: sarà proprio lui a introdurre le prove sul canale youtube del concorso nelle giornate dell’8 e del 9 dicembre.

Nella narrazione con cui l’EBU ci racconta questo “particolare” quarto conduttore, Robin è un fan dello Junior Eurovision Song Contest e ha sempre sognato di circondarsi da bambini e di apparire su un palcoscenico grande e molto illuminato come quello del concorso:

Il mio sogno di una vita è stato quello di essere circondato da migliaia di bambini e diventare amico di tutti i partecipanti allo Junior Eurovision. Penso di essere davvero il più grande fan del concorso, e il mio sogno si sta finalmente avverando quest’anno a Yerevan. Quindi, siamo amici e facciamo girare la magia insieme!

Per vedere il debutto alla conduzione di Robin il Robot dunque bisognerà attendere giovedì 8 e venerdì 9 dicembre sul canale youtube dello Junior Eurovision, poi appuntamento domenica 11 dicembre su Rai 1 per seguire in diretta da Yerevan lo JESC 2022 con il commento di Mario Acampa e Francesca Fialdini.