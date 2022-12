Sanremo 2023, i nomi degli artisti in gara: si aggiungeranno 6 giovani

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per il quarto anno consecutivo, ha annunciato nel corso del TG1 delle 13:30 i nomi degli artisti in gara alla 73esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Dopo mille liste, contenenti nomi più o meno ricorrenti, il conduttore ravennate ha sciolto la riserva e, come da tradizione ormai consolidata, ha annunciato l’elenco ufficiale degli artisti in gara nel corso del telegiornale. A questo elenco andranno poi aggiunti i sei vincitori di Sanremo Giovani, per un totale di 28 artisti in gara. Non tre come lo scorso anno ma appunto sei: questa la grande novità.

Di seguito l’elenco dei 22 artisti in gara a Sanremo 2023:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola e Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Tanti ritorni e altrettanti esordi. Ex eurovisivi Marco Mengoni, ricordiamo la sua partecipazione all’Eurovision 2013 con “L’essenziale”, e Anna Oxa che nel 1989 calcò il palco dell’Eurovision insieme a Fausto Leali con “Avrei voluto”.

Ritorno sanremese anche per Giorgia, Colapesce Dimartino, Elodie, i Modà (che da qualche tempo non sono più nell’orbita della Baraonda e di Lorenzo Suraci), Leo Gassman (che torna dopo la vittoria a Sanremo Giovani), Tananai, Paola e Chiara (vincitrici nei Giovani 1997 con “Amici come prima” e che con questa partecipazione segnano la reunion dopo la separazione e le reciproche accuse), Madame, Gianluca Grignani, i Coma_Cose, Levante e Ultimo.

Esordio invece per gli Articolo 31, che tornano insieme per l’occasione, i Cugini di Campagna, Ariete (che è uno dei nomi più interessanti della scena indie italiana), Mr. Rain, Lazza, proveniente dal roster di Machete Empire Records come anche Mara Sattei, anche lei all’esordio, LDA (proveniente dalla scuola di Amici e figlio d’arte, suo padre è Gigi D’Alessio) e Rosa Chemical, che lo scorso anno ha duettato con Tananai nella serata cover.

I brani in gara saranno annunciati il prossimo 16 dicembre nel corso della finale di Sanremo Giovani in diretta su Rai 1. Il vincitore, salvo rinuncia personale, rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023 in programma dal 9 al 13 Maggio prossimi a Liverpool nel Regno Unito.