Junior Eurovision 2022: apriranno i Paesi Bassi, chiuderà l’Ucraina

È andata in scena nel centro storico di Yerevan la cerimonia di apertura dello Junior Eurovision Song Contest. L’evento, che ha di fatto aperto l’edizione 2022 del concorso per giovani artisti, è stato trasmesso sul canale youtube ufficiale dello Junior Eurovision con la conduzione di Dalita, rappresentante armena allo JESC 2011, del conduttore Hamlet Arakelyan e di Aram Mp3, quarto classificato all’Eurovision 2014.

Nel corso della cerimonia di apertura i giovani artisti in gara hanno sfilato sul red carpet in Piazza della Repubblica per poi entrare nel Palazzo dei Musei, sede della Galleria nazionale d’Armenia, davanti a cui è stato allestito un castello addobbato per le feste, che ha fatto da palcoscenico per le interviste dei giovani in concorso e della vincitrice dello JESC 2021 Malena.

Sul palco principale, ovvero la scalinata del castello, è andato inoltre in scena uno spettacolo di canti natalizi che aveva per oggetto protagonista la trottola simbolo di questa edizione dello Junior Eurovision Song Contest, culminato in giochi pirotecnici e nell’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie che decorano la città di Yerevan.

All’interno della Galleria nazionale è stato effettuato il tradizionale sorteggio per il running order. Ad aprire le danze saranno i Paesi Bassi, mentre l’Ucraina sarà l’ultimo paese a esibirsi. L’Armenia, paese ospitante, canterà per quindicesima. Ricordiamo che, per il resto dei paesi in gara, l’ordine di uscita è scelto dalla produzione sulla base di esigenze televisive. Nel momento in cui vi scriviamo, il running order completo non è ancora stato pubblicato.