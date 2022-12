Junior Eurovision 2022, l’ordine di uscita: l’Italia si esibirà per quinta

È stato annunciato, tramite comunicato ufficiale sul sito del concorso, l’ordine di esibizione dello Junior Eurovision Song Contest 2022 che avrà luogo domenica 11 dicembre a Yerevan, in Armenia.

Come vi abbiamo anticipato in un precedente articolo, l’Armenia in quanto paese ospitante ha potuto sorteggiare la sua esibizione nel corso della cerimonia di apertura insieme ai paesi che apriranno e chiuderanno la scaletta. La sorte ha dunque decretato che i Paesi Bassi romperanno il ghiaccio mentre l’Ucraina chiuderà le danze. Per vedere la performance dell’Armenia, quest’anno rappresentata da Nare, bisognerà attendere la quindicesima esibizione.

Per il secondo anno di fila l’Italia si esibirà per quinta. L’ordine di uscita non portò benissimo a Elisabetta Lizza, che lo scorso anno con il brano Specchio (Mirrors on the wall) chiuse al decimo posto in classifica. Speriamo però che a Chanel Dilecta possa andare meglio, a dispetto di una posizione non propriamente favorevole nel running order.

Di seguito l’ordine di uscita completo:

Paesi Bassi – Luna – La festa Polonia – Laura – To The Moon Kazakistan – David Charlin – Jer-Ana (Mother Earth) Malta – Gaia Gambuzza – Diamonds In The Skies Italia – Chanel Dilecta – BLA BLA BLA Francia – Lissandro – Oh Maman! Albania – Kejtlin Gjata – Pakëz Diell Georgia – Mariam Bigvava – I Believe Irlanda – Sophie Lennon – Solas Macedonia del Nord – Lara feat. Jovan & Irina – Životot E Pred Mene Spagna – Carlos Higes – Señorita Regno Unito – Freya Skye – Lose My Head Portogallo – Nicolas Alves – Anos 70 Serbia – Katarina Savić – Svet Bez Granica Armenia – Nare – Dance! Ucraina – Zlata Dzjun’ka – Nezlamna (Unbreakable)

Appuntamento dunque domenica 11 dicembre su Rai 1, per seguire lo Junior Eurovision 2022 in diretta da Yerevan con il commento di Francesca Fialdini e Mario Acampa.